अमेरिकी यूनिवर्सिटी से अपना 'ग्रेजुएशन' पूरा कर चुकी है यह बिल्ली! रोजाना जूम पर करती थी क्लास अटेंड

इस बिल्ली ने पूरा किया अपना 'ग्रेजुएशन', अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पूरा किया अपना 'ग्रेजुएशन'

Cat Completes Graduation in US: सोशल मीडिया पर अक्सर 'ग्रेजुएटेड' हो चुके स्टूडेंट्स को हैट और गाउन के साथ देखा जाता है. ऐसे कई वीडियोज और फोटोज इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने 'ग्रेजुएट' होने की खुशी जाहिर करते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी कॉलेज (US college) से ग्रेजुएटेड' हो चुके एक स्टूडेंट (student) ने सोशल मीडिया (social media) पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. दरअसल, यह स्टूडेंट कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बिल्ली है, जिसकी तस्वीर इन दिनों इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही है. तस्वीर में यह बिल्ली गाउन और हैट (grown and a cap ) पहने नजर आ रही है.