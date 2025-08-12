हाईवे से जंगल तक, जब हाथी को देखकर नहीं रुके गाड़ी वाले...तो हाथियों ने गुस्से में मचाया तांडव

Elephant Attack Viral Video: हाथियों को आमतौर पर शांत और समझदार जानवर माना जाता है, लेकिन अगर वे गुस्से में आ जाएं तो तबाही मचाने में देर नहीं लगती. हाल ही में दो अलग-अलग घटनाओं में हाथियों का आक्रामक रूप सामने आया, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हाथी का हल्ला (Dehradun Haridwar highway elephant attack)

पहली घटना उत्तराखंड के देहरादून-हरिद्वार हाईवे की है. टोल प्लाजा के पास खड़ी गाड़ियों के बीच अचानक एक जंगली हाथी घुस आया और अपनी सूंड से एक कार पर हमला कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि हाथी गाड़ी को जोर से हिलाता है, जिससे वहां अफरा-तफरी मच जाती है. ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी भगाकर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

Such a tragic incident. Could have avoided. There is a safe distance for every animal. We must always follow that. pic.twitter.com/lVLotGotfi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 11, 2025

कर्नाटक में हाथी ने कुचला शख्स (Dehradun Haridwar elephant viral)

दूसरी घटना कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बताई जा रही है. यहां एक हाथी जंगल से भटककर सड़क पर आ गया. इसी दौरान एक कार के ड्राइवर ने पास से निकलते समय हाथी की फोटो लेने के लिए कैमरे का फ्लैश ऑन कर दिया. फ्लैश लाइट से भड़ककर हाथी गुस्से में आ गया और पीछे खड़े एक शख्स पर हमला कर दिया. वह आदमी भागते-भागते गिर पड़ा, जिसके बाद हाथी ने उसे कुचल दिया और आगे बढ़ गया. फिलहाल शख्स की हालत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और चेतावनी (elephant crushes man viral)

दोनों घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना जरूरी है. एक यूजर ने लिखा, जंगली जानवर के पास जाने की क्या जरूरत है, लोग खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं. दूसरे ने कहा, हाथी के पास जाने से वो ट्रिगर हो गया. वन्यजीव विशेषज्ञ भी बार-बार चेतावनी देते हैं कि जंगली जानवरों के इलाके में घुसना या उन्हें उकसाना बेहद खतरनाक हो सकता है.

