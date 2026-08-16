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पाकिस्तान के शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं कनाडा की महिला, VIDEO शेयर कर कही ये बात

Shiv temple Pakistan Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कनाडाई ब्लॉगर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान के शिव मंदिर गई और वहां का आंखों देखा हाल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब यही वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

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पाकिस्तान के शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं कनाडा की महिला, VIDEO शेयर कर कही ये बात
जब कनाडाई ब्लॉगर पहुंचीं पाकिस्तान के हिंदू गांव, शिव मंदिर में माथा टेक बताई अंदर की बात

Canadian Vlogger Pakistan Shiva Temple: हाल ही में कनाडा की एक ट्रैवल ब्लॉगर पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंची. उन्होंने वहां के स्थानीय हिंदू गांवों की लाइफस्टाइल और धार्मिक स्थलों की कंडीशन का एक्सपीरियंस कैमरे में कैद कर लिया. अब इंटरनेट पर यही वीडियो खूब देखा जा रहा है और लोग इस पर बढ़चढ़ कर रिएक्शन दे रहे हैं.

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कनाडा की महिला का पाकिस्तान दौरा (Canadian Vlogger's Trip to Pakistan)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी ट्रैवलर का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कनाडा की रहने वाली इस ब्लॉगर ने पाकिस्तान की अपनी इस जर्नी के दौरान वहां मौजूद शिव मंदिर में जाकर दर्शन किए. मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति के सामने घंटी बजाई और नमन किया. उनके इस एक्सपीरियंस ने इंटरनेट यूजर्स का खूब ध्यान खींचा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Video Goes Viral on Social Media)

ब्लॉगर ने अपने वीडियो में मंदिर के आसपास बसे हिंदू गांवों का भी जिक्र किया. उन्होंने दिखाया कि किस तरह स्थानीय लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाए हुए हैं. मंदिर परिसर काफी शांत और साफ नजर आया, जहां उन्होंने भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन किए. ये वीडियो सामने आते ही लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. आलम ये है कि अब कई लोग सरहद पार सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को देखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि, 'ऐसे वीडियो से जमीनी हकीकत का पता चलता है.'

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