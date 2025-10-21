Canada Diwali: कनाडा के दिवाली मेले ने लूटा दिल, जश्न में डूबे भारतीय, लोग बोले- यही तो है 'इंडिया वाली दिवाली'

Canada Ka Diwali Celebration: त्योहारों की बात हो और भारतीय उसमें शामिल न हों, ऐसा कैसे हो सकता है. चाहे सात समंदर पार ही क्यों न हों, भारतीय हर त्योहार को पूरे दिल से मनाते हैं. इस बार कनाडा के टोरंटो (Toronto) में लगी दिवाली मेले की झलक देखकर हर भारतीय का दिल खुश हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में लोग पटाखे जलाते, डांस करते और मिठाइयों का मजा लेते नजर आ रहे हैं. जैसे पूरा टोरंटो 'इंडिया वाली दिवाली' मना रहा हो.

टोरंटो की गलियों में जगमगाई रोशनी (Canada Diwali Viral Video)

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़कें रंग-बिरंगी झालरों और लाइट्स से सजी हैं, चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू और लोगों के चेहरों पर मुस्कान है. महिलाएं ट्रेडिशनल लहंगे-साड़ी में हैं, पुरुष कुर्ता-पजामा पहनकर मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं. पटाखों की चमक से टोरंटो का आसमान भी रोशन हो उठा. इस वीडियो को मानवी गंगवानी @yourbossgirll नाम की यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिन्होंने कैप्शन में लिखा- 'Toronto Diwali Mela 2025, 1432 Gerrard Street East. मैं यहां 18 अक्टूबर को पहुंची थी.'

मेले में ठेला लगाने का भी आइडिया (Diwali In Canada Video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि दिवाली मेले में खाने-पीने के स्टॉल, सजावटी दीए, तिरंगे और मिठाई की दुकानें एकदम भारत का एहसास कराती हैं. वीडियो के आखिर में मानवी मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि 'यहां ठेला लगाना भी बुरा आइडिया नहीं.' - इस लाइन पर दर्शक भी मुस्कुरा उठे. वीडियो को कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं और लोग कमेंट में बस एक ही शब्द लिख रहे हैं 'Wow.' भारतीय यूजर्स कह रहे हैं कि, 'विदेश में रहकर भी अपने त्योहारों की खुशबू महसूस हो रही है.'

दिल छू जाने वाला नजारा (Canada Diwali Mela 2025)

कनाडा की गलियों में जब भारतीय त्योहारों की गूंज सुनाई दी, तो लगा मानो 'दूरी बस नक्शे पर है, दिल तो अब भी भारत में धड़कता है.'

