जब लाहौर की सड़कों पर भारतीय जर्सी पहनकर निकला ब्रिटिश नागरिक, देख लोग बोले...

British man Indian jersey in Pakistan: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ब्रिटिश कंटेंट क्रिएटर एलेक्स वैंडर्स (Alex Wanders) पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं. एलेक्स ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें उन्हें टीम इंडिया की नीली Dream11 जर्सी में लाहौर की गलियों में घूमते हुए दिखाया गया है. उन्होंने मुस्कराहट और हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया, जिसे देख सोशल मीडिया पर हंसी और सराहना दोनों देखने को मिली.

वीडियो की शुरुआत में एलेक्स कहते हैं, Getting some strange looks यानी कुछ अजीब नजरें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं. वीडियो में अलग-अलग इलाकों में घूमते हुए वे स्थानीय लोगों से सहजता से बातचीत करते हैं.



अभी तक सब ठीक है...

वीडियो के अंत में वे कहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में भारतीय जर्सी पहनते हैं, तो कुछ खास नहीं होता क्योंकि लोग वास्तव में अच्छे हैं. एलेक्स ने वीडियो के साथ एक सवाल भरे कैप्शन में लिखा, Is it safe to wear an Indian cricket shirt in Pakistan? यानी क्या पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट की जर्सी पहनना सुरक्षित है? इस सवाल ने दोनों देशों के दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

सोशल मीडिया पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो को अब तक 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और कमेंट्स में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं. एक यूज़र ने लिखा, आधा पब्लिक को तो समझ ही नहीं आया कि टी-शर्ट पर क्या लिखा है. एक और ने कहा, आपका पाकिस्तान में नमस्ते करना सबसे बढ़िया चीज़ थी. कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा, शायद इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि India इंग्लिश में लिखा है. तो किसी ने लिखा, लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाए इसलिए कुछ बोला नहीं. हालांकि, इस मज़ाक के बीच कई लोगों ने एलेक्स की हिम्मत और सकारात्मकता की तारीफ करते हुए इसे एक खूबसूरत वीडियो कहा.

