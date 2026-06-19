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मरीना बीच देख खुला रह गया विदेशी ट्रैवलर का मुंह, कही ऐसी बात...VIDEO हो गया वायरल 

इंटरनेट पर अक्सर भारत को लेकर जो नकारात्मक बातें फैलाई जाती हैं, वो हकीकत से कितनी अलग हैं, ये ब्रिटिश ब्लॉगर जैक हीटन का चेन्नई के मरीना बीच से जुड़ा यह वायरल वीडियो बयां कर रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर बनी धारणाओं को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है.

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मरीना बीच देख खुला रह गया विदेशी ट्रैवलर का मुंह, कही ऐसी बात...VIDEO हो गया वायरल 
इंग्लैंड से ज्यादा साफ निकला चेन्नई का मरीना बीच, विदेशी ट्रैवलर का दावा
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British traveler India viral video: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर भारत की जो तस्वीर दिखाई जाती है, वो हकीकत से कोसों दूर है. अक्सर इंटरनेट की चमक धमक और निगेटिव नैरेटिव के बीच असली भारत कहीं खो जाता है. हाल ही में एक ब्रिटिश ट्रैवलर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने न केवल उनकी सोच बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक आईना भी दिखाया. चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर जब इस विदेशी मेहमान ने कदम रखा, तो उन्हें वो देखने को मिला जिसकी उन्हें उम्मीद तक नहीं थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

क्या इंटरनेट हमें सिर्फ एक तरफा सच दिखा रहा है? (Reality vs Internet Narratives)

अक्सर जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो भारत के बारे में कुछ चुनिंदा नकारात्मक वीडियो ही फीड में सामने आते हैं. इसी तरह की एक धारणा अपने मन में लेकर ब्रिटिश डिजिटल क्रिएटर जैक हीटन चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पहुंचे थे. उन्हें कहीं न कहीं यह लग रहा था कि वहां बहुत गंदगी होगी, लेकिन जब उन्होंने वहां का नजारा अपनी आंखों से देखा, तो वे पूरी तरह हैरान रह गए.

क्या मरीना बीच वाकई गंदा है? (Chennai beach cleanliness)

अपने वीडियो में जैक ने दिखाया कि, वहां दस हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी. इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद बीच पर कचरा न के बराबर था. उन्होंने कैमरे पर कहा कि, सोशल मीडिया पर भारत की जो छवि दिखाई जाती है, वह हकीकत से कोसों दूर है. पानी की क्वालिटी को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि, यह इंग्लैंड के कई समुद्र तटों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है.

विदेशी मेहमान की आंखों से भारत की हकीकत (India tourism myth)

जैक का यह वीडियो इस बात की पोल खोलता है कि, कैसे इंटरनेट पर सिर्फ 'क्लिकबेट' के लिए देशों की गलत छवि पेश की जाती है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि भले ही यह कोई पोस्टकार्ड वाली परफेक्ट जगह न हो, लेकिन यह उतनी खराब भी नहीं है, जितना लोग इंटरनेट पर प्रचारित करते हैं. उनका यह अनुभव साबित करता है कि, अनुभव और हकीकत सोशल मीडिया की फिल्टर वाली दुनिया से कहीं बेहतर होते हैं. जैक हीटन का यह सफर सिखाता है कि किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले खुद उसे परखना बहुत जरूरी है. भारत की विविधता और यहां की असली तस्वीर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से कहीं ज्यादा खूबसूरत और साफ-सुथरी है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
 

लेखक के बारे में
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शालिनी सेंगर
सीनियर सब एडिटर
कहानी जब ट्रेंड बनने लगे, समझो मेरा सीन आ गया. MA किया है, 13+ साल से पत्रकारिता के फ्रेम में हूं. वायरल कंटेंट हो या एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, यात्रा,... और पढ़ें
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