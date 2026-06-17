क्या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर कट जाएगा चालान? वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Traffic challan for slippers: क्या आपने कभी सोचा है कि ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले जूते पहनना सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि आपकी जेब और सुरक्षा के लिए भी कितना जरूरी हो सकता है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें सिक्किम में 'चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने' पर भारी जुर्माने का दावा किया जा रहा है. पहाड़ी रास्तों के नाम पर क्या वाकई कोई ऐसा सख्त नियम है, जो आपको मुश्किल में डाल सकता है? अगर आप भी कैजुअल ड्राइविंग के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. आइए जानते हैं कि इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है.

क्या सच में सिक्किम में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना मना है? (Sikkim traffic rules)

सिक्किम की खूबसूरत घुमावदार सड़कों पर ड्राइविंग का अपना ही मजा है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने पर्यटकों के बीच हलचल मचा दी है. एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि, अगर आप सिक्किम में चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप पहनकर बाइक या कार चलाएंगे, तो आपको 500 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह खबर सुनते ही बहुत से लोग हैरान हैं, क्योंकि अक्सर छुट्टियों के मूड में हम सैंडल या चप्पल पहनकर ही बाहर निकल जाते हैं.

वायरल वीडियो का सच और छिड़ा विवाद (traffic rules of india)

असल में इस वीडियो के वायरल होने की वजह एक पर्यटक और एक स्थानीय निवासी के बीच हुई बातचीत है, जहां एक लोकल शख्स ने चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान का डर दिखाया और पर्यटक ने हैरान होकर यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. देखते ही देखते यह बात पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गई कि, क्या वाकई पहाड़ों पर चप्पल पहनना इतना बड़ा अपराध है. हालांकि, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में चप्पल पहनकर ड्राइविंग पर कोई सीधा प्रतिबंध या जुर्माने का प्रावधान नहीं है.

नियम के पीछे की 'सेफ्टी' वाली बात (Motor Vehicle Act India)

अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस वाकई इतनी सख्ती कर रही है? पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए, वहां के प्रशासन की चिंता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. स्थानीय पुलिस और अधिकारियों का मानना है कि, चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने से पैर फिसलने का जोखिम बना रहता है. खासकर जब आप ब्रेक या क्लच पर पैर रखते हैं, तो स्लिपर आपकी ग्रिप बिगाड़ सकती है, जो पहाड़ों के खतरनाक मोड़ों पर जानलेवा साबित हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)