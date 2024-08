ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट ने रक्षाबंधन पर बनाया रिकॉर्ड, हर मिनट बिकी लगभग 700 राखियां, धड़ाधड़ बिके गिफ्ट्स

ब्लिंकिट (Blinkit) और स्विगी (Swiggy) इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इस रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है. रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है जो अब दिवाली तक चलेगा और इसके साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफार्म्स का बाजार भी तेज हो गया है. इन दोनों कंपनियों ने अपने 2023 के प्रदर्शन की तुलना में अधिक बिक्री दर्ज की है.

हर मिनट खरीदी गई करीब 700 राखियां

ब्लिंकिट के सीईओ, अलबिंदर ढींडसा ने एक्स पर घोषणा की, "हम कुछ ही मिनटों में ब्लिंकिट पर एक दिन में सभी समय के उच्चतम ऑर्डर को पार कर लेंगे. हमने आज सबसे अधिक OPM (प्रति मिनट ऑर्डर), GMV, चॉकलेट बिक्री और अधिकांश अन्य मेट्रिक्स भी हासिल किए और अपने चरम पर - हमने 693 RPM (प्रति मिनट राखी) हासिल की. ​​हमारी सेवा पर भरोसा करने के लिए हमारे सभी ग्राहकों (विशेष रूप से जिन्होंने आज अपना पहला ब्लिंकिट ऑर्डर दिया) का धन्यवाद. सभी को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं."

ढींडसा ने यह भी घोषणा की कि वह रक्षा बंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोड पर स्विच करेंगे, जिसमें कंपनी यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित 6 देशों से ऑर्डर की अनुमति देगी. ब्लिंकिट, जिसे पहले ग्रोफ़र्स के नाम से जाना जाता था, जिसको दीपिंदर गोयल की अगुआई वाले ज़ोमैटो ने 2022 में 570 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऑल-स्टॉक सौदे में अधिग्रहित किया था.

