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ब्लिंकइट राइडर को मिली 500 रुपये की टिप, दिल छू लेने वाला वीडियो किया शेयर

ब्लिंकइट राइडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक ग्राहक का धन्यवाद करता है, क्योंकि ग्राहक ने उसे 500 रुपये की टिप दी थी.

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ब्लिंकइट राइडर को मिली 500 रुपये की टिप, दिल छू लेने वाला वीडियो किया शेयर
ब्लिंकइट राइडर को मिली 500 रुपये की टिप

सोशल मीडिया पर ब्लिंकइट राइडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों का दिल जीत रहा है. दरअसल, ब्लिंकइट राइडर को किसी ग्राहक ने 500 रुपये की टिप दी, जिसका आभार जताने के लिए राइडर ने ऐसा वीडियो, जो तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया है.

वीडियो में ग्राहक दिखाई नहीं देता है. डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर पहुंचाने के बाद खुद वीडियो बनाकर बताता है कि यह छोटा-सा मदद का कदम उसके लिए कितना खास था. वीडियो की शुरुआत में वह बताता है कि उसने अभी एक ऐसा ऑर्डर डिलीवर किया था, जिसकी कीमत 15 रुपये से भी कम थी. इसके बाद वह लोगों से पूछता है कि ग्राहक ने उसे कितनी टिप दी होगी और फिर 500 रुपये का नोट दिखाता है.

डिलीवरी पार्टनर यह भी बताता है कि उस दिन उसकी कुल कमाई केवल 97 रुपये हुई थी. वह कहता है कि 500 रुपये उसकी करीब दो दिन की कमाई के बराबर है. वीडियो में वह काफी भावुक नजर आता है और बार-बार ग्राहक का धन्यवाद करता है. वह कहता है कि इस टिप ने उसका दिन बना दिया और ग्राहक की इस दरियादिली को वह कभी नहीं भूलेगा. सोशल मीडिया पर लोग भी ग्राहक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और डिलीवरी कर्मियों के प्रति सम्मान दिखाने की अपील कर रहे हैं.

यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. कई लोगों ने ग्राहक की दरियादिली की तारीफ की और कहा कि शायद वह डिलीवरी कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को समझती हैं. वहीं कई लोगों ने इस मौके पर दूसरों से भी डिलीवरी पार्टनर्स को टिप देने की अपील की. एक यूजर ने लिखा, "शायद दीदी ने भी जिंदगी में कठिन समय देखा होगा, इसलिए उन्होंने आपकी मदद करने का फैसला किया".

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