बिहार पुलिस का सिपाही बना 'लाइफ सेवर', 30 सेकंड में ऐसे लौटाईं CISF जवान की थम चुकी सांसें

CPR Saved Life Viral Video: कहते हैं 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय', लेकिन कभी-कभी ऊपरवाला जमीन पर फरिश्ते भी भेज देता है. पटना की भीड़भाड़ वाली सड़क पर जब एक सीआईएसएफ (CISF) जवान की सांसें थमने लगीं, तब खाकी वर्दी वाले एक सिपाही ने अपनी समझदारी और ट्रेनिंग से उसे मौत के मुंह से खींच लिया. बिहार पुलिस के इस 'रियल हीरो' का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

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पटना की मसरूफ (व्यस्त) सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी अचानक अफरा-तफरी मच गई. ड्यूटी पर तैनात एक CISF जवान अचानक गश खाकर गिर पड़ा. मंजर ऐसा था कि देखने वालों के हाथ-पांव फूल गए, लेकिन वहां मौजूद ट्रैफिक कॉन्स्टेबल अंजनी कुमार गौरव ने जरा भी वक्त जाया नहीं किया. उन्होंने तुरंत भांप लिया कि मामला दिल के दौरे (Cardiac Emergency) का है और फौरन मोर्चा संभाल लिया.

सड़क के बीचों-बीच सांसों की जंग (Constable Performs Life-Saving CPR on Busy Road)

अंजनी ने बिना किसी मेडिकल टीम के आने का इंतजार किए, सड़क के बीच ही जवान को सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. यह वह नाजुक वक्त था, जहां एक-एक सेकंड की कीमत जिंदगी और मौत के बीच के फासले जैसी थी. कॉन्स्टेबल ने पूरे होशोहवास के साथ जवान के सीने को पंप करना शुरू किया. महज 30 सेकंड के भीतर वो करिश्मा हुआ, जिसकी उम्मीद सब कर रहे थे...जवान की सांसें वापस लौट आईं और वह धीरे-धीरे होश में आने लगा.

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खाकी का मानवीय चेहरा: बिहार पुलिस की पहल (Bihar Police Viral Video)

बिहार पुलिस ने इस जांबाज सिपाही का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है, '#BiharPolice Always With You. आपकी सुरक्षा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता.' इस क्लिप को देखकर लोग अंजनी कुमार की सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना या कानून बनाए रखना नहीं, बल्कि हर हाल में इंसानियत की हिफाजत करना भी है.

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CPR ट्रेनिंग: क्यों है हर किसी के लिए जरूरी? (Importance of First Aid and CPR Training for Public)

सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि अगर अंजनी को सीपीआर की सही ट्रेनिंग न मिली होती, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि, कार्डियक अरेस्ट जैसे मामलों में शुरुआती कुछ मिनट 'गोल्डन आवर्स' होते हैं. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बेसिक लाइफ-सेविंग स्किल्स सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर आम और खास नागरिक के लिए कितनी अहम हैं. कॉन्स्टेबल अंजनी कुमार गौरव की इस बहादुरी ने न केवल एक जवान की जान बचाई, बल्कि पुलिस महकमे का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है. पटना की सड़कों पर हुई यह घटना सच्ची बहादुरी और सही वक्त पर सही फैसले की एक बेमिसाल मिसाल है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)