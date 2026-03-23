फ्लाइट में पैसेंजर ने ऐसे पूरी की अपनी सालों पुरानी हसरत, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

Etihad Airways cockpit visit video: सोचिए आप फ्लाइट में हैं और अचानक आपका मन 'कॉकपिट' के दर्शन करने का हो जाए? जहां से पायलट प्लेन उड़ाते हैं. एक भारतीय पैसेंजर ने लैंडिंग के बाद एयर होस्टेस से कुछ ऐसा ही मांग लिया. अब एयर होस्टेस ने जो किया, उसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. क्या है ये पूरा माजरा? जानने के लिए पढ़िए ये मजेदार किस्सा.

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अक्सर फ्लाइट में लोग एक्स्ट्रा खाना या कुशन मांगते हैं, लेकिन वंश मोटवानी नाम के एक पैसेंजर ने एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) के क्रू से कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी उम्मीद कम ही लोग करते हैं. वंश ने मुस्कुराते हुए एयर होस्टेस से पूछा कि, क्या वह 'कॉकपिट' देख सकते हैं? आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से उड़ान के दौरान वहां जाना सख्त मना होता है, लेकिन एयर होस्टेस ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया कि, लैंडिंग के बाद उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है.

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एयर होस्टेस ने निभाया अपना वादा (Air Hostess Fulfilled Her Promise After Landing)

जैसे ही विमान रनवे पर उतरा और सुरक्षित तरीके से खड़ा हुआ, एयर होस्टेस ने अपना वादा निभाया. वह पैसेंजर को सीधे उस जगह ले गईं जहां बड़े-बड़े बटन और स्क्रीन्स होती हैं, यानी कॉकपिट. वंश मोटवानी ने इस जादुई पल को अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो में दिख रहा है कि वह पायलटों से मिल रहे हैं और वहां की बारीकियों को देख रहे हैं. यह नजारा किसी सपने से कम नहीं था.

सोशल मीडिया पर एतिहाद की तारीफों के पुल (Passenger cockpit request viral video)

वंश ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल @vanshmotwani23 पर शेयर किया और लिखा कि वह एतिहाद के इस व्यवहार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे. उन्होंने स्टाफ को 'स्वीट और हेल्पफुल' बताया. मजेदार बात यह है कि इस वीडियो पर खुद एतिहाद एयरवेज ने भी कमेंट किया और प्यार जताया. लोगों को यह बात बहुत पसंद आई कि एयरलाइन ने एक पैसेंजर की छोटी सी खुशी का इतना ख्याल रखा.

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कॉकपिट के अंदर का अद्भुत नजारा (Amazing Experience Inside the Airplane Cockpit)

वीडियो में कॉकपिट के अंदर के नजारे देखकर लोग हैरान हैं. आमतौर पर आम इंसान के लिए वहां जाना नामुमकिन होता है. यह खबर इसलिए भी खास है, क्योंकि यह दिखाती है कि अगर रिक्वेस्ट सही तरीके से की जाए, तो कभी-कभी 'आसमान' की ऊंचाइयों में भी आपकी मुराद पूरी हो सकती है. एतिहाद एयरवेज और उसके क्रू मेंबर के इस जेस्चर ने साबित कर दिया कि पैसेंजर का अनुभव ही सबसे ऊपर है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)