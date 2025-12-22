विज्ञापन
दशरथ मांझी दूसरी जाति से होते, तो कब का मिल जाता बड़ा सम्मान... क्यों छलका जीतन राम मांझी का दर्द?

जीतन राम मांझी ने कहा कि वह PM मोदी और NDA के नेताओं से बाबा दशरथ मांझी को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने की मांग कर रहे हैं.

  • गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) के नेतृत्व में कंबल वितरण समारोह का आयोजन हुआ.
  • जीतन राम मांझी ने बाबा दशरथ मांझी के संघर्षों को याद करते हुए मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार की मांग की.
  • मांझी ने हिजाब विवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया और विपक्ष पर मामले को बढ़ाने का आरोप लगाया.
गया:

बिहार के गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र की गहलौर घाटी के समीप 'हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर)' के तत्वाधान में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया. विधायक रोहित कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए. माउंटेन मैन बाबा दशरथ मांझी का जिक्र करते हुए मांझी ने कहा, "दशरथ बाबा ने 22 वर्षों तक भूखे-प्यासे रहकर पहाड़ काटकर रास्ता बनाया. अगर वह किसी दूसरी जाति से होते, तो उन्हें अब तक कई बड़े सम्मान मिल चुके होते. लेकिन वह भुइयां जाति से थे, इसलिए उनकी अनदेखी हुई."

 उन्होंने आगे कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA के नेताओं से बाबा दशरथ मांझी को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने बाबा के परिवार को राजनीति से दूर रहने और समाज का भला करने वालों का साथ देने की नसीहत दी.

हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री का बचाव हालिया हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए मांझी ने कहा, "नीतीश जी ने एक बेटी को डॉक्टर के सर्टिफिकेट वितरण के दौरान केवल सहज भाव से हिजाब ठीक करने को कहा था. 74 साल का बुजुर्ग अगर बेटी-बहू समझकर कुछ कह दे, तो उसे गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए. विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है." उन्होंने स्पष्ट किया कि वे समय-समय पर मुख्यमंत्री को संरक्षण देने और उनके कार्यों का समर्थन करने का काम करते हैं.

गहलौर को पर्यटन स्थल बनाने की योजना मांझी ने कहा कि गहलौर घाटी को एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और बिहार सरकार के बीच बातचीत जारी है. उन्होंने खुशी जताई कि आज यहाँ सरकारी स्तर पर महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो बाबा दशरथ मांझी के संघर्षों का सच्चा सम्मान है.

राहुल गांधी पर तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने बाबा दशरथ मांझी के परिवार को मकान की चाबी दी है. जब मकान पहले से बना हुआ था, तो चाबी किस बात की दी गई?"

