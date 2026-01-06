विज्ञापन
विशेष लिंक

'वेनेजुएला की तरह ट्रंप क्या हमारे PM का भी अपहरण करेंगे?', कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला बयान

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर तीखी आलोचना की है. शहजाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन अब चरम पर पहुंच चुका है.

Read Time: 3 mins
Share
'वेनेजुएला की तरह ट्रंप क्या हमारे PM का भी अपहरण करेंगे?', कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला बयान
वेनेजुएला की अमेरिकी एक्शन को लेकर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है.
  • वेनेजुएला पर US कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने PM मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है.
  • कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने वेनेजुएला की घटना का हवाला देते हुए भारत में PM के अपहरण की चर्चा की.
  • कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान को लेकर मामला गरमा गया है. कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

वेनेजुएला में अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की, उसे पूरी दुनिया देख चुकी है. ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी एजेंसी के जवानों ने वेनेजुएला में जाकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया. फिर दोनों को अमेरिका ले आए. जहां अब दोनों के खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोप में मुकदमा चलेगा. वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर दुनिया भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है. रूस, चीन, भारत, क्यूबा, कोलंबिया सहित कई देशों ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है. ट्रंप प्रशासन के इस हैरान वाले एक्शन पर बहस का दौर जारी है. इस बीच भारत में एक कांग्रेस नेता ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे नया बवाल मचता नजर आ रहा है.

वेनेजुएला जैसा कुछ होगा क्या भारत मेंः पृथ्वीराज चव्हाण

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "...सवाल यह है कि जो वेनेजुएला में हुआ वैसा कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस."

Latest and Breaking News on NDTV

कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन चरम परः शहजाद पूनावाला

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की टिप्पणी पर तीखी आलोचना की है. शहजाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन अब चरम पर पहुंच चुका है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, शरजील इमाम, उमर खालिद पर दिए कांग्रेस नेताओं के बयानों का जिक्र कर कहा कि पीएम के किडनैप का बयान देना ओछापन को दर्शाता है.

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कुछ कहा?

मालूम हो कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "50 प्रतिशत टैरिफ के साथ व्यापार करना बिल्कुल असंभव है. असल में, यह भारत-अमेरिका व्यापार, विशेष रूप से भारत से अमेरिका को निर्यात को अवरुद्ध करने के बराबर है. चूंकि प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए व्यापार रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया गया है. भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.


महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि अमेरिका को निर्यात से हमारे लोगों को जो मुनाफा पहले मिलता था, वह अब नहीं मिलेगा. हमें वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी, और इस दिशा में प्रयास पहले से ही जारी हैं... तो सवाल यह है: आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला जैसी स्थिति भारत में भी होगी? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण करेंगे?"

कई लोगों ने पृथ्वीराज चव्हाण की आलोचना की

पृथ्वीराज चव्हाण की इस टिप्पणी पर राजनीति गरमा गई है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एसपी वैद ने कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह "पूरे देश के लिए अपमानजनक" है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चव्हाण की टिप्पणी को "दिमाग से खाली", "अनपढ़", "मूर्ख" आदि शब्दों से संबोधित किया.

यह भी पढ़ें - वेनेजुएला पर हमला: न ड्रग्स, न तेल, डॉलर से बैर ने मादुरो को लगवाई हथकड़ी? सद्दाम से गद्दाफी तक यही कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela, US Venezuela Attack, Trump Administration, Congress Leader Prithviraj Chavan, PM Modi And Trump
Get App for Better Experience
Install Now