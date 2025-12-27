मुस्कराए, हाथ हिलाया... लंबे इंतजार के बाद भागते-भागते कांग्रेस की बैठक में नजर आए शशि थरूर

आखिर लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं. पिछले कई बैठकों से तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर दूर ही रहे थे. हर बार किसी न किसी कारण से वे बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे. यही नहीं, हाल के दिनों में वो विपक्ष की सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर चुके थे. कहा जा रहा था कि थरूर पार्टी से नाराज है. लेकिन आज कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में शामिल होने थरूर पहुंचे हैं.

पिछली कई बैठकों से रहे थे दूर

खास बात ये है कि थरूर ने कांग्रेस की पिछली दो बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था. संसद की शीतकालीन सत्र की रणनीति की बैठक में भी थरूर शामिल नहीं हुए थे. इसके अलावा 18 नवंबर को पार्टी की हुई एक और अहम बैठक में थरूर हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे. इसके अलावा संसद सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी जिसमें से थरूर गायब रहे थे.

गैरहाजिरी का बताया था कारण

हालांकि, हर बार अपना गैरहाजिरी के पीछे कांग्रेस सांसद पूर्व सूचना को हथियार बनाते रहे हैं. शीतकालीन सत्र की रणनीति वाली बैठक में खुद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी थे लेकिन थरूर ने बताया कि वो अपनी वृद्ध मां के साथ केरल में हैं.

पार्टी लाइन से अलग दे चुके हैं बयान

जैसे ही थरूर कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे पूरे मीडियाकर्मियों की नजर उनपर थी. उन्होंने भी पहले हाथ जोड़े फिर हाथ हिलाते हुए ऑफिस के अंदर चले गए. बता दें कि पिछले कुछ समय से थरूर पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति भवन में हुए स्वागत समारोह में भी शामिल हुए थे. जबकि इस समारोह में खरगे और राहुल गांधी को न्योता भी नहीं भेजा गया था.