20 रुपये में मसाला डोसा, 10 में इडली...बेंगलुरु के रेस्टोरेंट की प्राइस लिस्ट वायरल, यकीन करना हुआ मुश्किल

आजकल किसी भी ठीक-ठाक रेस्टोरेंट में बजट के मुताबिक भोजन मिल जाना काफी किस्मत की बात है. लंच या डिनर का मेन कोर्स, ऐपेटाइजर या स्टार्टर और डेजर्ट या मिठाई का एक साधारण ऑर्डर ही बड़ी रकम खर्च करा देता है. अक्सर लोग रेस्टोरेंट में जेबें ढीली करवाने के बाद भोजन की कम मात्रा और ऊंची कीमतों के बारे में भी शिकायत करते दिखते हैं. इस दौर में कहीं कुछ अच्छा और सस्ता एक साथ मिल जाए तो एकबारगी यकीन करना मुश्किल होता है.

साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बेहद सस्ते दाम में भोजन (Dosa For ₹20, Idli For ₹10)

हाल ही में बेंगलुरु के एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में बेहद सस्ते दाम देखकर एक महिला हैरान रह गईं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर साहिली टोटले नाम की महिला यूजर रेस्टोरेंट के मेनू की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने इसकी तुलना बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे से की, जो अपने दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए जाना जाता है. साहिली टोटले ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "रामेश्वरम में ये कीमतें क्या हैं." अगली लाइन में, उन्होंने रेस्टोरेंट की जगह का भी खुलासा किया-बेंगलुरु का ताज़ा थिंडी रेस्तरां, जो जयनगर में है. मेनू की तस्वीर के मुताबिक, रेस्टोरेंट में एक इडली और वड़ा की कीमत महज 10 रुपये है. वहीं, मसाला डोसा की कीमत मात्र 20 रुपये है.

What in the Rameshwaram are these prices.

????: Taaza Thindi pic.twitter.com/VfRc8xSrMX