फल खरीदने से पहले ये नोट पढ़ लिया...तो हाथ अपने आप जेब में चला जाएगा

बेंगलुरु की एक गली में लगा छोटा सा नोट आज पूरे इंटरनेट का दिल जीत रहा है. ना कोई स्कीम, ना डिस्काउंट बस इंसानियत और जज्बे से भरा एक पैगाम.

ना ऑफर, ना डिस्काउंट…'कार्तिक' ने फल वाले की सेल बढ़ाने के लिए लगाया ऐसा पोस्टर, इंटरनेट बोला- यही है पीक मोमेंट

Bengaluru Man Note For Street Vendor: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के पीक मोमेंट्स अक्सर वायरल होते रहते हैं. कभी टेक जुगाड, कभी इमोशनल कहानियां. इस बार चर्चा में है एक फ्रूट कार्ट और उस पर लगा एक छोटा सा नोट. दिनभर धूप में खड़े रहकर फल बेचने वाले ठेले वालों की मेहनत पर कम ही नजर जाती है. मगर बेंगलुरु के एक शख्स ने वो कर दिखाया, जो शायद हर कोई सोचता है लेकिन करता नहीं.

हाय मैं कार्तिक और ये मेरा वादा है (Hi I Am Karthik Note Goes Viral)

इस फ्रूट कार्ट पर लगे नोट में लिखा है, 'हाय मैं कार्तिक हूं. मैंने इनसे वादा किया है कि इस नोट से इनकी सेल बढ़ेगी. अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो प्लीज इनसे फल जरूर खरीदें.' बस यही लाइनें इंटरनेट पर छा गईं. ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना भारी भरकम शब्द. सादा सा अंदाज और दिल छू लेने वाला पैगाम.

लोग इमोशनल हुए, फल खरीदे गए (Internet Reacts to Bengaluru Fruit Cart Note)

इस नोट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग कमेंट करने लगे. कोई इसे इंसानियत की जीत बता रहा है, तो कोई कार्तिक के जज्बे को सलाम कर रहा है. कई यूजर्स ने फ्रूट कार्ट की लोकेशन भी पूछी ताकि जाकर फल खरीदे जा सकें. खुद कार्तिक ने भी पोस्ट पर कमेंट किया, लेकिन ठेले की असली जगह अब तक साफ नहीं हो पाई है.

