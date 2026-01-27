'आंटी' की जिंदादिली को सलाम...70 की उम्र में 25 वाला जोश, भारी बर्फबारी के बीच दौड़ाई कार

70 Year Old Woman Driving In Snow Video: हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी ने जहां पर्यटन स्थलों को सफेद चादर में लपेट दिया है, वहीं इन बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपने आत्मविश्वास और हिम्मत का ऐसा परिचय दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

हिमाचल की बर्फ में जज्बे की मिसाल (Elderly woman driving in snow)

इंस्टाग्राम पर @thegourmet_traveller नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बुजुर्ग महिला बड़ी शांति और निडरता से बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चला रही हैं. इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 40 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने उनकी हिम्मत को सलाम किया है और कमेंट्स में उन्हें 'रानी' तक कह डाला.

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार (himachal pradesh snow)

यूजर्स ने उनकी इस बहादुरी को प्रेरणादायक बताया है. कई ने कहा कि 'आंटी' की जिंदगी को सलाम, तो कुछ ने उनकी लंबी उम्र और जज्बे के लिए दुआएं मांगी हैं. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है, हौसला और आत्मविश्वास ही असली ताकत हैं. इस बुजुर्ग महिला ने हिमाचल की बर्फीली सड़कें चलाकर साबित कर दिया है कि उम्र कोई रोक नहीं, अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है. यह वीडियो हर किसी के लिए प्रेरणा है कि जिन्दगी को हर हाल में जियो और डर को दूर भगाओ.

