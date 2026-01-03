सिरदर्द के लिए छुट्टी मांगना पड़ा भारी! बॉस ने मांगी लाइव लोकेशन, कर्मचारी बोला- ये हद से ज्यादा है...

भारत की कॉरपोरेट संस्कृति एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस बार मामला एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने सिरदर्द के कारण छुट्टी मांगी तो उसके बॉस ने छुट्टी मंजूर करने से पहले उसकी लाइव लोकेशन मांग ली. इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या अब बीमार पड़ना भी कर्मचारियों की निजी आज़ादी नहीं रहा.
क्या है पूरा मामला?
रेडिट पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में कर्मचारी ने बताया कि उसे तेज सिरदर्द के कारण एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी. अगले दिन भी तबीयत ठीक न होने पर उसने दोबारा छुट्टी की मांग की. कर्मचारी के अनुसार, बॉस ने पहले एचआर से बात करने को कहा. एचआर ने छुट्टी के लिए वैध दस्तावेज़ मांगे. जब कर्मचारी ने यह बात बॉस को बताई, तो उन्होंने अचानक लाइव लोकेशन शेयर करने को कह दिया.
व्हाट्सऐप चैट ने खोली सच्चाई
कर्मचारी द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में देखा गया कि बॉस ने पहले दिन के अंत तक दस्तावेज़ जमा करने को कहा. जब कर्मचारी ने पूछा कि लाइव लोकेशन क्यों चाहिए, तो जवाब मिला- यह निर्देश एचआर से आया है. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे निजता का उल्लंघन बताया. कई लोगों ने कर्मचारी को लाइव लोकेशन न भेजने की सलाह दी.
Is asking for live location okay?
byu/Capital_Option_7780 inIndianWorkplace
एक यूज़र ने लिखा- सिरदर्द के लिए कौन सा वैध दस्तावेज़ होता है? क्या अब बीमार होने की फोटो भी भेजनी पड़ेगी? दूसरे ने कहा- कंपनी ने आपको काम के लिए रखा है, आपकी लोकेशन उनकी संपत्ति नहीं है.
माइक्रोमैनेजमेंट और टॉक्सिक कल्चर पर बहस
कई यूज़र्स ने इस घटना को भारतीय कंपनियों में बढ़ते माइक्रोमैनेजमेंट और टॉक्सिक वर्क कल्चर का उदाहरण बताया. एक कमेंट में लिखा गया- यह छोटी कंपनियों में पनप रही जहरीली संस्कृति है, जो देश के कॉरपोरेट सेक्टर को पीछे ले जा रही है. विशेषज्ञों और यूज़र्स की राय में, बिना लिखित नीति और कानूनी आधार के कर्मचारी से लाइव लोकेशन मांगना गलत है. यह न सिर्फ भरोसे की कमी दिखाता है, बल्कि कर्मचारी के मौलिक अधिकारों पर भी सवाल खड़ा करता है.
बीमारी की छुट्टी मांगना कोई अपराध नहीं है. ऐसे में कर्मचारी से लाइव लोकेशन मांगना यह दिखाता है कि कई जगहों पर अब भी कर्मचारियों को इंसान नहीं, बल्कि मशीन समझा जाता है. यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि पूरे वर्क कल्चर पर एक बड़ा सवाल है.
यह भी पढ़ें: अनोखी है दिल्ली के CA कपल की लव स्टोरी, पत्नी की समझदारी आपका दिल छू लेगी
किन्नर बनकर एक दिन में कितनी कमाई? लड़कों के एक्सपेरिमेंट ने लोगों को कर दिया शॉक्ड
अमेरिकी महिला ने पहली बार चखा भारतीय चिप्स और बिस्किट का स्वाद, दिया ऐसा रिएक्शन, Video छा गया
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं