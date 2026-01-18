फटे कपड़े से कचरे की थैली तक...ग्राहकों का ऐसे उल्लू काट रहा लग्जरी फैशन ब्रांड Balenciaga

Weird Luxury Fashion Items: कभी सोचा है कि फटे कपड़े, कचरे की थैली या टेप भी luxury बन सकते हैं? Balenciaga ने वही कर दिखाया है...ऐसे आइटम लॉन्च किए हैं, जिन्हें देखकर लोग पहले हंस रहे हैं फिर दाम सुनकर सन्न हो जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये luxury ड्रामा जमकर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम अकाउंट jjonathanandivi ने Balenciaga के 12 ऐसे luxury आइटम दिखाए हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान परेशान हैं. अब तक इस वायरल वीडियो को 8.3 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. वीडियो में दिखाए गए आइटम रोजमर्रा की चीजों से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन कीमत सुनकर रूह कांप जाए.
सोशल मीडिया पर वायरल luxury का नया ड्रामा (Most expensive Balenciaga products)
1. Balenciaga homeless outfit
कीमत 12000 USD लगभग 9.96 लाख रुपये.
2. Balenciaga tape bracelet
कीमत 4000 USD लगभग 3.32 लाख रुपये.
3. Balenciaga windbreaker jacket
कीमत 1000 USD लगभग 83 हजार रुपये.
4. Balenciaga black plastic bag
कीमत 650 USD लगभग 54 हजार रुपये.
5. Balenciaga homeless shoes
कीमत 1800 USD लगभग 1.49 लाख रुपये.
किचन स्क्रबर से हवाई जहाज तक luxury का सफर (Steel Wool to Airplane Bag)
6. Tiffany steel wool bracelet
कीमत 11000 USD लगभग 9.13 लाख रुपये.
7. Plastic tote bag
कीमत 1200 USD लगभग 99 हजार रुपये.
8. Crawfish bag
कीमत 8000 USD लगभग 6.64 लाख रुपये.
9. Water shoe bag
कीमत 5300 USD लगभग 4.39 लाख रुपये.
10. Plastic bag purse
कीमत 1700 USD लगभग 1.41 लाख रुपये.
11. Horsehair underwear
कीमत 1000 USD लगभग 83 हजार रुपये.
12. Airplane bag
कीमत 40000 USD लगभग 33.2 लाख रुपये
सिर्फ 65 पीस पूरी दुनिया में.
फटे कपड़े टेप और प्लास्टिक में छिपा luxury टैग (Luxury items shocking prices)
luxury fashion अब स्टाइल नहीं सोच पर खेल रहा है, जो चीज आम जिंदगी में बेकार लगती है वही luxury ब्रांड उसे आर्ट बना रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं. Luxury अब समझ से नहीं बल्कि हैरानी से बिक रही है. Balenciaga ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैशन में कुछ भी मुमकिन है. बस जेब बहुत भारी होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें:- जहां होती है इबादत, वहां नीचे जा रही थीं सीढ़ियां, फॉलो किया तो खुला 400 साल पुराना राज
ये भी पढ़ें:- नाली के नीचे दफन था पुराना राज, सीवर की सफाई में मिला 500 साल पुराना इतिहास
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं