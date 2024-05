गहरे रेत के कुएं में गिर गया हाथी का बच्चा, पास खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी मां, फिर वन अधिकारियों ने किया ये कमाल

नीलगिरी के गुडलूर डिवीजन में एक हाथी का बच्चा (Baby elephant) गलती से गहरे रेत के कुएं में गिर गया था, जिसे तमिलनाडु के वन अधिकारियों की एक टीम ने कुशलतापूर्वक बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स से खूब सराहना मिल रही है. आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS officer Supriya Sahu) ने बचाव अभियान की छोटी क्लिप साझा की और हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए टीम की तारीफ की.

“अभी-अभी तमिलनाडु में एक हाथी के बच्चे के सफल बचाव और पुनर्मिलन के बारे में एक बहुत ही सुखद खबर आ रही है. सुप्रिया साहू ने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, नीलगिरी में गुडलुर वन प्रभाग में तमिलनाडु के वनकर्मियों ने एक खेत में 30 फीट गहरे रेत के कुएं से एक किशोर हाथी को सफलतापूर्वक बचाया है, जहां युवा हाथी गलती से गिर गया था.

आठ घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान में टीम ने एक रैंप बनाया ताकि हाथी कुएं से बाहर निकल सके. इस बीच, हाथी के बच्चे की मां झुंड के साथ पास में ही अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी.

A very heartening news is coming in just now about the successful rescue and reunion of a juvenile elephant in Tamil Nadu. Tamil Nadu Foresters in Gudalur Forest Division in Nilgiris have successfully rescued a juvenile elephant from a 30 feet deep sand well in a farmland where… pic.twitter.com/alZTvmVIBD