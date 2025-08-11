विज्ञापन
विशेष लिंक

इंसान और हाथी के बच्चे की अनोखी दोस्ती, कंबल ओढ़कर साथ ली झपकी, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

नन्हें हाथी और इंसान की झपकी वाली इस दोस्ती ने इंटरनेट पर लाखों दिलों को छू लिया है. मासूमियत और भरोसे से भरे ये पल हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इंसान और हाथी के बच्चे की अनोखी दोस्ती, कंबल ओढ़कर साथ ली झपकी, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल
जब हाथी के बच्चे ने दोस्त को उठाया सिर्फ साथ सोने के लिए, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

Baby elephant viral video: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. वीडियो में एक बेबी एलिफेंट अपने इंसानी दोस्त को सिर्फ इसलिए जगाता है, ताकि वह उसके साथ सो सके. यह दिल छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.

कैसे शुरू हुई ये प्यारी झपकी की कहानी (elephant and human friendship)

वीडियो को इंस्टाग्राम पेज @eleephantsofworld ने शेयर किया है. इसमें एक आदमी जमीन पर कंबल ओढ़कर सो रहा होता है, तभी नन्हा हाथी धीरे-धीरे उसकी तरफ आता है. पहले वह हल्के से उसे कुहनी से हल्का धक्का (Nudge) मारता है, फिर मजाकिया अंदाज में उस पर चढ़ने की कोशिश करता है. इस दौरान हाथी का बच्चा एक प्यारा सा गिराव भी खा लेता है.

यहां देखें वीडियो

दोस्ती की गर्माहट में कंबल ओढ़ना (elephant bonding video)

आदमी तुरंत उसे संभाल लेता है, प्यार से थपथपाता है और फिर कंबल ओढ़ा देता है. कुछ ही पलों में दोनों साथ-साथ लेट जाते हैं और मीठी झपकी लेने लगते हैं. यह नज़ारा सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच बने अनोखे भरोसे की भी मिसाल है.

लोगों के दिल छू गई कहानी (dil chhoo lene wala elephant video)

वीडियो पर एक यूजर ने मजाक में लिखा, ये कौन सा ब्रीड है? तो दूसरे ने कहा, इंसान और हाथी का यह प्यार वाकई खास है. एक और कमेंट में लिखा गया, ये पल हमेशा याद रहेंगे. 50 साल बाद शायद यही हाथी अपने बूढ़े दोस्त की रक्षा करे.

बेबी एलिफेंट के और भी कारनामे (pyara elephant video)

कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक नन्हा हाथी कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा. वहीं एक और क्लिप में हाथी अपने केयरटेकर के साथ नहा रहा था, तभी एक छोटा मेंढक सामने आ गया. बड़े आकार के बावजूद नन्हा हाथी मेंढक को चोट पहुंचाने से बचने के लिए बड़ी सावधानी से पीछे हट गया.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baby Elephant Viral Video, Elephant And Human Friendship, Cute Animal Videos, Elephant Naps With Human, Baby Elephant Wakes Up Friend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com