झांसी स्टेशन पर फिल्मी सीन, फुटओवर ब्रिज बना डिलीवरी रूम, आर्मी डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी

Army Doctor For Delivering Baby At Jhansi Railway Station: उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन से एक अनोखा और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला ने प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज पर एक बच्ची को जन्म दिया. खास बात यह रही कि इस दौरान भारतीय सेना के एक मेजर डॉक्टर रोहित वहां मौजूद थे, जिन्होंने बिना देरी किए महिला की मदद की और बच्ची का सुरक्षित प्रसव कराया. यह मामला मंगलवार का है, जब महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई. झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से 2 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर महिला की हालत बिगड़ने लगी. वहां मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन किस्मत से सेना के मेजर रोहित मौके पर थे, वो झांसी के मिलिट्री हॉस्पिटल से जुड़े हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे.

मेडिकल किट नहीं, फिर भी डिलीवरी सफल (Jhansi railway station childbirth)

मेजर रोहित ने बिना किसी मेडिकल किट या ऑपरेशन थिएटर के महिला की डिलीवरी करवाई. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक हेयर क्लिप से नाल को क्लैंप किया और पॉकेट नाइफ से उसे काटा. उन्होंने साफ-सफाई और आवश्यक सावधानी बरतते हुए यह प्रक्रिया पूरी की. इस साहसिक और मानवीय कदम ने एक जान को जन्म दिया और दो जिंदगियों को सुरक्षित रखा.

यहां देखें पोस्ट

Today, an Army doctor, Major Rohit, of Military Hospital, Jhansi, successfully conducted childbirth at the railway station in Jhansi. The doctor present at the station responded swiftly when a pregnant woman went into unexpected labour on the platform. Without any delay and… pic.twitter.com/vX4oYjKf2g