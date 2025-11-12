iPhone रखने के लिए Apple ने बनाया 'मोजे वाला पाउच', कीमत सुन लोगों ने पकड़ लिया सिर, बोले- अब हद हो गई!

Apple iPhone Pocket: टेक दिग्गज Apple ने इस बार कुछ ऐसा पेश किया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, एक ‘iPhone Pocket'. यह एक बुना हुआ हाई-फैशन पाउच है, जिसे जापानी फैशन डिज़ाइनर Issey Miyake के साथ मिलकर तैयार किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह “एक कपड़े के टुकड़े” से प्रेरित है और इसमें iPhone समेत अन्य छोटे गैजेट्स रखे जा सकते हैं.

कितनी है कीमत और कहां मिलेगा ये ‘पॉकेट'

Apple का यह नया एक्सेसरी दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है-

• क्रॉस-बॉडी वर्जन: $229.95 (करीब ₹20,379)

• शॉर्ट वर्जन: $149.95 (करीब ₹13,200)

यह 14 नवंबर से चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, यूके, जापान, इटली, सिंगापुर और चीन में Apple Stores और apple.com पर उपलब्ध होगा.

क्या है इसकी ख़ासियत?

Apple का दावा है कि यह “3D-निटेड कंस्ट्रक्शन” वाला यूनिक पाउच है जो किसी भी iPhone में फिट हो सकता है. इसे हाथ में पकड़ा जा सकता है, बैग से बांधा जा सकता है या सीधे शरीर पर पहना जा सकता है. कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट Molly Anderson ने कहा, “यह पॉकेट हमारी सादगी, शिल्पकला और आनंद की डिज़ाइन फिलॉसफी को दर्शाता है.”

इंटरनेट पर मीम्स की बौछार

जैसे ही Apple ने ‘iPhone Pocket' की घोषणा की, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोकप्रिय टेक YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) ने ट्वीट किया, “यह $230 वाला पॉकेट Apple फैंस के लिए एक लिटमस टेस्ट है, जो कुछ भी लॉन्च हो, वो उसे डिफेंड करेंगे.”

TWO hundred and thirty dollars 😭 This feels like a litmus test for people who will buy/defend anything Apple releases pic.twitter.com/hSAaJXGAOn — Marques Brownlee (@MKBHD) November 11, 2025

एक यूज़र ने लिखा, जब बाकी कंपनियां AI मॉडल बना रही हैं, Apple मोज़े सिल रहा है.” दूसरे ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “पहले iPod Socks, अब iPhone Pocket… अगला क्या होगा? iPad Blanket?” हालांकि कुछ यूज़र्स ने कहा कि यह डिज़ाइन अमीर एशियाई फैशन प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो सकता है.

Will Apple fanboys defend this too?



Apple just dropped the “iPhone Pocket” basically a $230 knitted bag to wear your iPhone😭



At this point, it honestly feels like Apple is just testing how far its fans will go to justify anything. pic.twitter.com/ejnoGAppFD — Aares (@aares0205) November 11, 2025

पहले भी आया था ‘iPod Socks'

यह पहली बार नहीं है जब Apple ने ऐसा उत्पाद लॉन्च किया हो. 2004 में Steve Jobs ने iPod के लिए रंग-बिरंगे “iPod Socks” पेश किए थे, जिनकी कीमत $29 थी. जहां एक ओर लोग Apple के इस कदम का मज़ाक उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह ब्रांड एक बार फिर साबित कर रहा है कि वह टेक्नोलॉजी और फैशन के संगम पर प्रयोग करने से नहीं डरता. सवाल बस इतना है, क्या 20,000 रुपये का यह ‘iPhone Pocket' वाकई किसी की जेब में जगह बना पाएगा?

यह भी पढ़ें: एक साथ प्रेग्नेंट हुईं 6 पत्नियां, अफ्रीका के इस शख्स की कहानी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वायरल हुआ Video

मोजे को काटकर खराब कर रहा था शख्स, लोगों ने जब Video में आगे देखा जुगाड़, बोले- इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं!

सही समय का इंतज़ार न करें... DU की छात्रा ने YouTube की कमाई से भरी कॉलेज फीस, बताई कहानी, वायरल हुई पोस्ट