अमेरिका में 58 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ दो भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार

अमेरिका के इंडियाना राज्य में पुलिस ने एक बड़ी ड्रग तस्करी का खुलासा किया है. यहां एक रूटीन ट्रैफिक चेक के दौरान एक सेमी-ट्रक से करीब 309 पाउंड कोकीन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 70 लाख डॉलर (करीब 58 करोड़ रुपये) बताई जा रही है.

इस मामले में गुरप्रीत सिंह और जसवीर सिंह नाम के दो ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों कैलिफोर्निया के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, ट्रक मिसौरी के जोप्लिन से इंडियाना के रिचमंड जा रहा था.

नॉर्मल जांच के लिए रोका गया ट्रक

इंडियाना स्टेट पुलिस ने इंटरस्टेट-70 हाईवे पर ट्रक को डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सामान्य जांच के लिए रोका था. जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध दिखा, जिसके बाद डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया. उन्होंने ट्रक में नशीले पदार्थ की मौजूदगी का संकेत दिया.

ट्रक से कोकीन जब्त

इसके बाद जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ड्राइवर के स्लीपर केबिन से ईंटों के आकार में पैक की गई भारी मात्रा में कोकीन मिली.

दोनों आरोपियों पर नशीले पदार्थों की तस्करी का गंभीर आरोप लगाया गया है, फिलहाल दोनों को पुटनम काउंटी जेल भेज दिया गया है. इस मामले में अब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) भी शामिल हो गए हैं. अधिकारियों का दावा है कि दोनों आरोपी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और कैलिफोर्निया से जारी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पर ट्रक चला रहे थे.

अवैध रूप से घुसे थे अमेरिका

DHS के मुताबिक गुरप्रीत सिंह ने मार्च 2023 में एरिज़ोना बॉर्डर से अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री की थी. वहीं जसवीर सिंह के 2017 में कैलिफोर्निया के ओटे मेसा बॉर्डर से अवैध रूप से घुसने का आरोप है. ICE ने दोनों के खिलाफ इमिग्रेशन डिटेनर भी जारी कर दिया है, ताकि जेल से छूटने के बाद उन्हें दोबारा समाज में न छोड़ा जाए.