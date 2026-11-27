Bihar News: मोकामा के लदमा गांव में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अभी नहीं हुआ है. यह प्रतियोगिता पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के मौके पर आयोजित की गई थी. अब तक हुई सभी राउंड और सेमीफाइनल के बाद 6 घोड़ों का चयन फाइनल के लिए किया गया है. आयोजकों का कहना है कि यही 6 घोड़े अंतिम दौड़ में हिस्सा लेंगे. हालांकि फाइनल की तारीख और आयोजन को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

'शादी की व्यस्तता खत्म होने के बाद होगा फैसला'

शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत में आयोजन से जुड़े जय सिंह ने कहा, 'फिलहाल सभी लोग शादी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. जब शादी से पूरी तरह फुर्सत मिल जाएगी, तब फाइनल राउंड कब और किस तरह कराया जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा. इसके बाद मीडिया को भी फाइनल डेट की जानकारी दी जाएगी.'

फाइनल रेस में दौड़ेंगे सिर्फ ये 6 घोड़े

अब तक हुई रेस के बाद जिन 6 घोड़ों ने फाइनल में जगह बनाई है, उनमें भोजपुर के संजय यादव का घोड़ा बाली, सिवाल के प्रवीन ठीकदार का पंचकल्याण, खगड़िया के प्रिंस यादव का उस्मान, खगड़िया के रणवीर यादव की घोड़ी सब्जा, खगड़िया के रामकुमार यादव का राजा और रांची के शेरावत अली का घोड़ा रांची एक्सप्रेस शामिल हैं.

रेस देखने टावर पर चढ़ गए थे लोग

आयोजकों के अनुसार, गुरुवार को हुई रेस देखने के लिए लदमा गांव में करीब 3 से 4 लाख पहुंच गए थे, जिससे हालात बिगड़ गए थे. पूरी यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई थी और 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था. रेस देखने के लिए लोग अपनी जान खतरे में डाल टावर पर चढ़ गए थे. इन्हीं सब वजहों के कारण फाइनल को टाल दिया गया था.

घोड़ों की रेस देखने के लिए पहुंचे लोगों की तस्वीर.

Photo Credit: NDTV Reporter

रेस जितने वाले को मिलेगा THAR

इस प्रतियोगिता के विनर को इनाम के रूप में महिंद्रा की थार गाड़ी दी जाएगी. इस वजह से घुड़दौड़ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में दर्शक रेस देखने पहुंचे.

तीन रेफरी कर रहे हैं निगरानी

प्रतियोगिता में कुल तीन रेफरी नियुक्त किए गए हैं. आरा के जय कुमार सिंह ने NDTV से बातचीत में यह जानकारी साझा की. उनके अलावा मुजफ्फरपुर के सूर्यभास राय और वैशाली के प्रवीण मुखिया भी रेफरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

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