मुंबई में बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच आनंद महिंद्रा ने मच्छरों को रोकने के लिए सुझाया अनोखा उपाय, देखें वायरल पोस्ट

Anand Mahindra Shares Iron Dome Video: मानसून....मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है. इस दौरान मच्छर के साथ-साथ उनसे होने वाली बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिलता है. मुंबई में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) के मुताबिक, जून और जुलाई के मुकाबले अगस्त के पहले दो हफ्ते में डेंगू, चिकनगुनिया और लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है. मुंबई में मच्छरों के बढ़ते आतंक के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक जोरदार उपाय सुझाया है. उद्योगपति ने मच्छरों के खात्मे के लिए एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है.

मच्छरों के खात्मे के लिए चाइनीज डिवाइस (Anand Mahindra Viral Tweet)

आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मच्छरों का खात्मा करने वाले एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इस डिवाइस को मच्छर के खिलाफ घर के लिए आयरन डोम (Mosquito killing machine) बताया है. वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने पोस्ट में लिखा, "मुंबई में डेंगू (Dengue Se Bachane Wala Iron Dome) के मामले बढ़ने के साथ मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा आविष्कार की गई इस छोटी तोप को कैसे हासिल किया जाए, जो मच्छरों की तलाश कर उन्हें नष्ट कर सकती है! आपके घर के लिए एक लोहे का गुंबद."

यहां देखें वीडियो

With dengue on the rise in Mumbai, I'm trying to figure out how to acquire this miniature cannon, invented by a Chinese man, which can seek out & destroy mosquitoes!



An Iron Dome for your Home…



