मुंबई में डेंगू मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, डेंगू के चलते अब तक 2 बच्चों की मौत!

विशेषज्ञों के अनुसार पहले डेंगू के मामले मानसून के अंत में बढ़ते थे, अब शुरुआती दौर में ही तेजी से फैल रहे हैं, जिस से बीमारी का पैटर्न बदल रहा है.

मुंबई में डेंगू का कहर
मुंबई:

मुंबई में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. BMC के अनुसार जून में 105 मामले दर्ज हुए थे, जबकि जुलाई में यह संख्या बढ़कर 708 हो गई, यानी करीब 500% की वृद्धि. इस साल डेंगू के कई गंभीर मामले बच्चों में सामने आए हैं. यूएस से आए 7 वर्षीय बच्चे को 1 अगस्त को गंभीर डेंगू के लक्षणों के साथ जे.जे. अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 4 अगस्त को उसकी मौत हो गई. वहीं, जुलाई के मध्य में होली फैमिली अस्पताल में 5 वर्षीय बच्चे की भी डेंगू से जान चली गई. 

विशेषज्ञों के मुताबिक पहले डेंगू के मामले मानसून के अंत में बढ़ते थे, अब शुरुआती दौर में ही तेजी से फैल रहे हैं, जिस से बीमारी का पैटर्न बदल रहा है.दूसरी बार डेंगू का संक्रमण होने पर डेंगू शॉक सिंड्रोम या हैमरेजिक डेंगू जैसी गंभीर स्थितियां बन सकती हैं, जो जानलेवा होती हैं, यानी दोहराया संक्रमण खतरनाक हो सकता है.

लक्षणों में तेज बुखार, शरीर व जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट दर्द, और सांस लेने में कठिनाई शामिल है.डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों में ये लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल ले जाएं, खुद से दवा न दें.BMC द्वारा भी सक्रिय होकर फॉगिंग, एंटी-लार्वा स्प्रे और साफ-सफाई के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं.नागरिकों के लिए चेतावनी है कि घर व आसपास पानी जमा न होने दें, बर्तनों का पानी नियमित खाली करें, मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करें. 

