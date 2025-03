8 साल की बच्ची ने विदेशी टैलेंट शो में किया भारत का नाम रोशन, आनंद महिंद्रा ने कहा- गर्व की बात

Anand Mahindra Monday Motivation: भारत की प्रतिभा दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही है. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा. हाल ही में 8 साल की एक भारतीय बच्ची ने विदेशी टैलेंट शो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों को अपना दीवाना बना दिया. बच्ची की मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस ने न केवल जजों का दिल जीता, बल्कि अपने टैलेंट से सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया. इस उपलब्धि पर भारत के फेमस उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी बच्ची का वीडियो शेयर करते हुए एक खास बात लिखी है.

टैलेंट शो में किया कमाल (Anand Mahindra Shares Video Of 8 Year Old Girl)

हर सोमवार की तरह इस मंडे भी आनंद महिंद्रा ने मोटिवेशन पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह एक 8 साल की 'ब्रिटेन गॉट टैलेंट' में परफॉर्म करने वाली बच्ची की तारीफ करते हुए उसे अपना मंडे मोटिवेशन बता रहे हैं. विदेशी टैलेंट शो में यह छोटी बच्ची अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरने पहुंची थी. जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा और परफॉर्मेंस शुरू की, दर्शकों से लेकर जजों तक, सभी स्तब्ध रह गए. बच्ची की कला और आत्मविश्वास देखकर शो के जजों ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया. सोशल मीडिया पर अब इस टैलेंट शो का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स एक से बढ़कर एक रिएक्शन देते हुए जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बच्ची की मेहनत और लगन को देखते हुए भारतीय बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

Just 8 years old.



World class.



Steel-willed;

Because that kind of mastery over her body comes only with intense Practice.



And with an unwavering focus on her Ambition, even if it's just a ‘Pink Princess House'



She's my #MondayMotivation pic.twitter.com/8gCHwYx6m9