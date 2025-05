'ऑपरेशन सिंदूर' पर आनंद महिंद्रा की पोस्ट वायरल, कहा- एक राष्ट्र, एक साथ खड़ा है भारत, लोग बोले...

Anand Mahindra reacts to India Operation Sindoor: भारतीय सेना (Indian army) ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान (Pakistan) और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया. इस सैन्य कार्रवाई को 'ऑपरेशन सिन्दूर' (Operation Sindoor) नाम दिया गया. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी. ऑपरेशन (operation) के तुरंत बाद देशभर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'हमारी प्रार्थनाएं हमारी सेना के साथ हैं…एक राष्ट्र…एक साथ खड़ा भारत.' उन्होंने 'ऑपरेशन सिन्दूर' लिखे एक विजुअल को शेयर किया, जिसमें एक कटोरी में सिंदूर रखा हुआ दिखाई दे रहा है.

'ऑपरेशन सिन्दूर' पर बयान (Anand Mahindra on Operation Sindoor)

'ऑपरेशन सिन्दूर' के बाद भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह एक केंद्रित, मापा गया और गैर-उकसाने वाला अभियान था. इसमें कोई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया. भारतीय सेना ने केवल उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमलों की योजना बनाई जाती थी. इस कार्रवाई के बाद उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है. प्रमुख एयरलाइनों ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से की है.

Our prayers are with our forces…



One nation…Together we Stand pic.twitter.com/7Ee30rZ8ew