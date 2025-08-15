कर्नल सोफिया कुरैशी ने अमिताभ बच्चन को बताया 'ऑपरेशन सिंदूर की क्यों पड़ी जरूरत, बोलीं- खेल खत्म कर दिया

कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन आ गया है, जिसे अमिताभ बच्चन एक बार फिर होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं. वहीं सोमवार को लौटे इस शो में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल शो में भारतीय सशस्त्र बलों की सम्मानित अधिकारी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह शो में नजर आएंगी. वहीं सामने आए लेटेस्ट प्रोमो में दोनों का स्वागत करते हुए बिग बी नजर आ रहे हैं. इस दौरान कर्नल सोफिया ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की जरुरत क्यों पड़ी.



ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए प्रोमो में अमिताभ बच्चन भारतीय आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देओस्थले का शो में स्वागत करते हुए नजर आते हैं. वहीं 15 अगस्त स्पेशल शो में अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी शेयर की, जो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में 7 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नौ पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर किए गए लक्षित हमलों की एक सीरीज थी.

कर्नल सोफिया ने यह भी बताया कि क्यों पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की जरुरत पड़ी. उन्होंने कहा, पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है. तो जवाब देना बनता था. सर इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया. वहीं विंग कमांडर व्योमिका कहती हैं, रात को एक बज कर पांच मिनट से लेकर डेढ बजे तक , पच्चीस मिनट में खेल खत्म कर दिया. टार्गेट को तबाह कर दिया. कोई भी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ था. इस पर कर्नल सोफिया कहती हैं. यह नया भारत है नए माइंड सेट के साथ.