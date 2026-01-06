Confirm: गुल्लक-5 के मिश्रा परिवार में कौन बनेगा नया अन्नू भैया, 12वीं फेल एक्टर ने ली एंट्री

सोनी लिव पर आने वाली वेब सीरीज गुल्लक सबसे चर्चित शो में एक रही है. इस सीरीज को इतना प्यार मिला है कि इसके एक दो नहीं बल्कि चार सीजन आ चुके हैं और अब पांचवें सीजन की भी शूटिंग खत्म हो चुकी है. इस नए सीजन को लेकर हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर आई है. खबर इस शो की कास्टिंग से जुड़ी है. जी हां शो का एक अहम किरदार अन्नू भैया निभाने वाले एक्टर वैभव राज गुप्ता ने शो से एग्जिट ले ली है. ये बात तो सभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो के नए अन्नू भैया कौन होने वाले हैं?

कौन है गुल्लक-5 के अन्नू भैया ?

गुल्लक में अमन मिश्रा का किरदार निभा रहे हर्ष मायर अपनी आने वाली फिल्म 'वन टू चा चा चा' की प्रमोशन के लिए आए हर्ष ने शो को लेकर एक खुलासा कर दिया. ये खुलासा शो की लीड कास्ट को लेकर है. हर्ष ने बातों-बातों में बता दिया कि शो में अब नया अन्नू भैया कौन होने वाला है.

जब हमने हर्ष मायर और 'वन टू चा चा चा' के उनके कोस्टार अनंत वी जोशी से पूछा कि साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह का था तो अनंत, हर्ष की तारीफ करने लगे. अनंत ने गुल्लक का भी जिक्र किया कि उन्होंने गुल्लक में हर्ष का काम देखा है और उन्हें बहुत पसंद आया. इस पर हर्ष टोककर कहते हैं देखा क्या अब तो साथ काम कर भी लिया है. इतना कहते ही दोनों चुप हो जाते हैं और बात साफ हो जाती है कि गुल्लक-5 में अब अनंत, मिश्रा फैमिली के बड़े बेटे के रोल में नजर आने वाले हैं.