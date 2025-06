आनंद महिंद्रा ने ढूंढी एक ऐसी जगह, जैज म्यूजिक लवर्स के लिए स्वर्ग से नहीं ये कम, ग्रेमी अवार्ड विनर गाते हैं गाने

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को जब भी कोई नई चीज काफी इंप्रेस करती है तो वे उसे सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर करने का मौका नहीं छोड़ते. ठीक ऐसा ही हुआ जब हाल ही में वे न्यूयॉर्क में बुक्रलिन घूमने गए और वहां उन्होंने क्लासिकल जैज म्यूजिक लवर्स के लिए कुछ ऐसा ढूंढ के निकाला जिसे देखकर हर कोई सोशल मीडिया पर उनकी सराहना कर रहा है. आनंद महिंद्रा ने अपने इस एक्सपीरियंस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 'ब्राउनस्टोन जैज' नाम की एक जगह का वीडियो पोस्ट किया.



आनंद महिंद्रा ने न्यूयॉर्क के जैज बार की तारीफ की



इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जैज म्यूजिक के लिए स्वर्ण युग के लिए एक जीवंत श्रद्धांजलि है. जो लोग नहीं जानते, उनको बता दें कि जैज एक ऐसा म्यूजिक है जिसमें सुधार, समन्वित लय और एक मजबूत स्विंग फील होता है. साथ ही उन्होंने इन जैज म्यूजिक बार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जहां म्यूजिक के साथ-साथ शानदार रोशनी, आरामदायक वाइब्स और कमाल का माहौल था.



वीडियो देखें-



New York is full of surprises — and for classic jazz lovers, one of its most soulful secrets is hidden in the heart of Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.



Tucked inside the living room of a 19th-century brownstone,and hosted by the home-owners, “Brownstone Jazz” isn't just a venue —… pic.twitter.com/OxbaN3ilQN