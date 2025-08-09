अमेरिकी की न्‍यूयॉर्क सिटी इन दिनों चूहों से परेशान है. शहर की गलियों में, सब-वे में, फुटपाथ पर, सड़क के किनारे... हर जगह चूहों की भरमार है. चूहे इतेन बढ़ गए हैं कि लोग अपने बच्‍चों को फुटपाथ पर चलने देने से कतरा रहे हैं. ऐसे में स्‍थानीय नगर प्रशासन ने चूहों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. अधिकारियों ने अब चूहों को दम घोंटकर मारने से आगे बढ़कर नई तरकीबें अपनाई हैं. अब वे हाई-टेक मैपिंग टूल का इस्तेमाल करके चूहों की आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही, लोगों को भी खाने-पीने का कचरा सड़कों पर न फेंकने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि चूहों को खाना न मिल सके.

आखिर क्‍या उपाय किए जा सकते हैं?

न्यूयॉर्क सिटी के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी कैरोलिन ब्रैगड़न ने बताया कि खाने की कमी से चूहे और दूसरे कीट-पतंगे 'तनाव' में आ जाते हैं. उन्होंने कहा, 'शायद इससे उन्हें खाने की तलाश में और दूर जाना पड़ता है, या शायद वे कम बच्चे पैदा करते हैं. आम तौर पर हम यही देखते हैं. समय के साथ कम चूहे. कम प्रजनन से चूहों की गतिविधियां भी कम हो जाती हैं.'

शहर चूहों से निपटने के लिए हार्लेम इलाके में नए तरीके और उत्पादों का परीक्षण कर रहा है. न्यूयॉर्क जैसे 85 लाख की आबादी वाले बड़े शहरों में चूहों के लिए खाने की चीजें बहुत हैं, चाहे वो फुटपाथ पर हों, कूड़ेदानों में हों या पार्कों में. हार्लेम की एक निवासी, 50 वर्षीय करेन डेल अगुइला ने एएफपी से कहा, 'हाल ही में मुझे चूहों से बचने के लिए कूड़े के ढेर के बीच से भागना पड़ा.'

80 से ज्‍यादा बच्‍चे पैदा कर सकता है चूहा

चूहे इंसानों की तरह ही सब कुछ खाते हैं, यहां तक कि फेंकी गई चीजों पर भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि कूड़ेदानों में फेंके गए सोडा के कैन या कबूतरों को दिए गए खाने के टुकड़े. एक चूहे को जिंदा रहने के लिए हर दिन 28 ग्राम खाने की जरूरत होती है और वह एक बार में 12 बच्चे तक पैदा कर सकता है. अपने एक साल से कम के जीवनकाल में, वह 5 से 7 बार बच्चे पैदा कर सकता है.

शहर की कीट नियंत्रण सेवा की सुपरवाइजर एलेक्सा अल्बर्ट ने कहा, चूहों की इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका 'उनके खाने के स्रोत को खत्म करना है... इसलिए उनके लिए मुश्किल पैदा करें, तब उन्हें खाना ढूंढने के लिए और दूर जाना पड़ेगा.'

'ऑपरेशन कंट्रोल' में लगाए गए 70 इंस्‍पेक्‍टर!

अल्बर्ट ने अपनी स्क्रीन पर एक ऐप दिखाया, जिसका इस्तेमाल चूहे की गतिविधियों को ट्रैक करने वाले लोग करते हैं. शहर के स्वास्थ्य विभाग के 70 इंस्पेक्टर इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके चूहों की गतिविधियों को देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उन पर नजर रखते हैं. साथ ही, वे चूहों को कम करने की रणनीति भी बनाते हैं.

इंस्पेक्टर घर-घर जाकर कारोबारियों और निवासियों से इमारतों, दुकानों और फुटपाथों को साफ रखने के लिए कहते हैं. अधिकारी अब चूहों से निपटने के तरीके सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं. शहर में रह रहे हजारों लोगों ने और बिल्डिंग प्रबंधकों ने ये ट्रेनिंग ली है.

तीन साल पहले शुरू हुई थी 'कचरा क्रांति'

अक्टूबर 2022 में, न्यूयॉर्क शहर ने 'कचरा क्रांति' शुरू की, जिसका उद्देश्य चूहों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए फुटपाथों से काले कचरे के बैग हटाने के लिए सील किए गए कंटेनरों को लगाना था. कोविड महामारी से पहले, कुछ इलाकों में चूहों की आबादी 90% तक कम हो गई थी. ब्रैगड़न ने कहा, 'तो हमें पता है कि यह किया जा सकता है.' उन्होंने उम्मीद जताई कि 2025 एक 'बदलाव का साल' होगा.

स्थानीय निवासी जेसिका सांचेज ने बताया कि उन्होंने अपने पड़ोस में चूहों की संख्या में बहुत कमी देखी है. उन्होंने कहा, 'कुछ समय पहले तक, जब आप कचरा डालने जाते थे, तो उनमें से 5 बाहर आ जाते थे. मुझे तो अपने बेटे को फर्श पर रखने से भी डर लगता था.'

चूहों पर लगाम लगाने वाले लोग साल भर उनकी खाने की आदतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे किस तरह के चारे को ज्यादा पसंद करते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चूहों की गतिविधियों की शिकायतें पिछले साल की तुलना में 25% कम हो गई हैं. लेकिन अब तक, सिर्फ मैनहट्टन के चाइनाटाउन में ही चूहों की आबादी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सका है.