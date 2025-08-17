फ्लाइट में घरवालों को खुश करने के लिए पायलट ने कर दी ऐसी गलती, मच गया हड़कंप, एयरलाइन ने तुरंत किया निलंबित

British Airway Pilot Open Door: सोचिए, आप आराम से फ्लाइट में सफर कर रहे हों और अचानक आपको पता चले कि पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खुला छोड़ दिया है. यह न सिर्फ डरावना होगा बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा. ब्रिटेन से सामने आया ब्रिटिश एयरवेज का एक ऐसा ही मामला सभी को हैरान कर रहा है.

क्यों खोला कॉकपिट का दरवाजा? (Cockpit door open mid-flight)

लंदन के हीथ्रो से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में कैप्टन ने नियम तोड़ते हुए जानबूझकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. दरअसल, वह चाहता था कि उसके परिवार वाले, जो उसी फ्लाइट में पैसेंजर थे, उसे लाइव प्लेन उड़ाते हुए देखें, लेकिन यह हरकत गंभीर मानी गई...क्योंकि सुरक्षा नियमों के तहत उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए. ऐसा आतंकवाद और हाईजैकिंग जैसे खतरों को रोकने के लिए किया जाता है.

यात्रियों और क्रू में मचा हड़कंप (Cockpit door khula flight)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब फ्लाइट के क्रू और यात्रियों ने देखा कि दरवाजा खुला है, तो सबके मन में डर और असहजता भर गई. सूत्रों के अनुसार, दरवाजा काफी देर तक खुला रहा और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पायलट ऐसा क्यों कर रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि फ्लाइट क्रू ने एयरलाइन को तुरंत सूचना दी. इसके बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पायलट को निलंबित कर दिया और मामले की जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई गई.

जांच और कार्रवाई (British Airways suspension)

ब्रिटिश एयरवेज ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, सुरक्षा नियमों से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority) ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक, पायलट को ग्राउंड करने की वजह से वापसी की फ्लाइट न्यूयॉर्क से लंदन कैंसिल करनी पड़ी. यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट्स की पेशकश की गई.

