अमिताभ ने शेयर किया मां का पुराना फोटो, लोगों ने AI से कमाल दिखाकर दे दिया ऐसा सरप्राइज

मेगास्टार अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी भावुक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वजह है उनकी मां तेजी बच्चन की 18वीं पुण्यतिथि है. इस मौके पर अमिताभ ने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बेहद इमोशनल नोट लिखा, जिसने फैंस का दिल छू लिया. ‘शब्द कम पड़ गए, सिर्फ प्रार्थनाएं'- बिग बी का भावुक नोट. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मां की याद में आज का दिन समर्पित. 21 दिसंबर… कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते, बस प्रार्थनाएं. बिग बी के इस छोटे लेकिन गहरे मैसेज ने फैंस को भावुक कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग उनकी पोस्ट पर मां के लिए प्रार्थनाएं और दिल से जुड़े कमेंट्स करने लगे.

तस्वीरों से मिला फैंस को सरप्राइज

जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मां की तस्वीर शेयर की, सोशल मीडिया पर AI की मदद से तस्वीरें बनाने का ट्रेंड शुरू हो गया. कई यूज़र्स ने तेजी बच्चन की पुरानी फोटो को AI से रीस्टोर किया, कुछ ने उन्हें रंगीन बनाया, तो कुछ ने बेहद सॉफ्ट और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट तैयार किए. ये AI जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और लोग इन्हें देखकर इमोशनल भी हो रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पीछे लौट आया हो.

कौन थीं तेजी बच्चन?

तेजी बच्चन ने साल 1941 में इलाहाबाद में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन से शादी की थी. शादी के बाद उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी और हाउसवाइफ रहीं. उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स से खास लगाव था और वे सोशल गैदरिंग्स में गाना भी गाया करती थीं. इस दंपति के दो बेटे हुए - अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन. तेजी बच्चन ने साल 2007 का अधिकांश समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में बिताया. नवंबर में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया. लंबी बीमारी के बाद 21 दिसंबर 2007 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

‘AI ने जिंदा कर दी यादें'

अमिताभ की पोस्ट और AI से बनी तस्वीरों पर फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. कोई इसे टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इस्तेमाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये तस्वीरें दिल को छू जाने वाली हैं.

