मम्मी के साथ फोटो में दिख रहा लड़का है सुपरस्टार, कहलाता है शहंशाह, पत्नी, बेटा-बहू और नाती है मशहूर एक्टर, पहचाना ?

इंडियन सिनेमा में कई एक्टर आए और अपनी अमिट छाप छोड़ गए. इसमें राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं. इसमें एक नाम उस स्टार का भी शामिल हैं, जो बीते 6 दशक से भी ज्यादा समय से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. इस तस्वीर में वह शो शख्स अपनी मां के साथ खड़ा है. बात करेंगे इस तस्वीर में खड़ी इन दो हस्तियों की. सबसे पहले जानेंगे कि तस्वीर में खड़ी महिला आखिर कौन हैं और उनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा है. इसके बाद जानेंगे इस महिला के साथ खड़े इस बच्चे के बारे में, जिसका नाम जानने के बाद आप शॉक्ड होने वाले हैं. यह तस्वीर भले ही दिखने में साधारण लग रही है, लेकिन इसमें दिख रहे ये दो शख्स असाधारण हैं.

तस्वीर में खड़ी कौन हैं ये महिला?
इस तस्वीर में नजर आ रहीं यह महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि तेजी बच्चन हैं. तेजी बच्चन से आप समझ गए होंगे कि यह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की मां और कवि हरिवंश राय बच्चन की धर्मपत्नी हैं. अमिताभ बच्चन के माता-पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं. तेजी बच्चन का निधन साल 2007 में हो गया था और पत्नी के निधन से चार साल पहले हरिवंश राय बच्चन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. इस महिला के बगल में खड़े बच्चे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही हैं, जो कि स्कूल ड्रेस में खड़े नजर आ रहे हैं. अब जानते हैं तेजी बच्चन असल में क्या करती थी और उनका देश में क्या योगदान रहा है.
 

महिला का राजनीति से रहा खास नाता

तेजी बच्चन कोई साधारण स्टार मां नहीं थीं. उनका फिल्मी दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन फिल्में जरूर देखती थीं. वह एक शिक्षित महिला थीं और राजनीतिक रूप से जागरूक भी. इसके अलावा वह एक समाजसेवी, थिएटर लवर और देश के चुनिंदा प्रधानमंत्रियों की विश्वासपात्र भी रह चुकी हैं. उस दौर में वह एक स्वतंत्र सोच वाली महिला थीं, जो लोगों को हक की बात किया करती थीं. महिलाओं की समाज और राजनीति में भागीदारी को लेकर तेजी बच्चन ने खूब काम किया. उन्होंने अपने बेटे अमिताभ को भी जिंदगी के अहम मूल्यों और नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जो उनके व्यक्तित्व में नजर आता है. अमिताभ बच्चन आज इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इसका श्रेय उनकी मां तेजी बच्चन को भी जाता है.

