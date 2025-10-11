खूबसूरती में मधुबाला और नर्गिस से कम नहीं थी अमिताभ बच्चन की मम्मी तेजी, इंदिरा गांधी की थी पक्की सहेली

अमिताभ बच्चन जितने उम्दा कलाकार हैं. उतने ही हैंडसम और स्टाइलिश भी हैं. कहते हैं अमिताभ बच्चन की शख्सियत उनकी मां से मिली है. और, जब आप तेजी बच्चन को जानेंगे तो ये बात सौ फीसदी सच लगेगी. तेजी बच्चन सिर्फ बिग बी की मां नहीं थीं. बल्कि अपने जमाने की असली स्टाइल आइकन भी मानी जाती थीं. उनका अंदाज, उनका कॉन्फिडेंस और उनका रॉयल ठाठ, सब कुछ किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था. कहा जाता है कि जब तेजी जी किसी महफिल में जाती थी तो बाकी सब बस उन्हें ही देखते रह जाते. उनकी मुस्कुराहट में वो नूर था. जो किसी कैमरे की लाइट से भी ज्यादा चमकदार लगता था.



सादगी में छिपी थी उनकी रॉयल खूबसूरती

तेजी बच्चन का जन्म लायलपुर में हुआ था. जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है. बचपन से ही वो बेहद स्मार्ट, आत्मनिर्भर और मॉडर्न सोच रखने वाली थीं. उन्होंने अंग्रेजी की टीचर के तौर पर काम किया. लेकिन दिल में कला और संगीत के लिए खास जगह थी. उनका पहनावा सादगी भरा होता था. लेकिन उसे पहनने का अंदाज और सलीका ऐसा था जो किसी भी एक्ट्रेस या फैशनिस्टा पर भारी पड़ जाए.

उनसे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स में आप पढ़ सकते हैं कि उन्हें देखकर लोगों की क्या राय हुआ करती थी. लोग कहा करते थे कि जब वो कलफदार साड़ी पहनकर निकलती हैं तो शालीनता और कॉन्फिडेंस साथ में लेकर चलती हैं.



Prime Minister Indira Gandhi with Teji Bachchan at Breach Candy hospital,when Amitabh was struggling for life inside pic.twitter.com/gatspKjYSC — Congress History (@INCinHistory) November 27, 2016

अमिताभ के व्यक्तित्व की असली प्रेरणा

तेजी बच्चन की जिंदगी हमेशा सादगी और संस्कारों से भरी रही. उन्होंने अपने पति, कवि हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर साहित्य और समाज दोनों में अपनी पहचान बनाई. अमिताभ बच्चन ने कई बार कहा है कि उनकी मां ही उनकी असली प्रेरणा थीं. वो हमेशा उन्हें सिखातीं थीं कि बेटा, नाम बड़ा बनाओ, लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए. तेजी बच्चन 2007 में इस दुनिया से चली गईं. लेकिन उनका ग्रेस, उनकी मुस्कान और उनका रॉयल ऑरा आज भी बच्चन परिवार और उनके चाहने वालों के दिल में जिंदा है.

