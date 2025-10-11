विज्ञापन

खूबसूरती में मधुबाला और नर्गिस से कम नहीं थी अमिताभ बच्चन की मम्मी तेजी, इंदिरा गांधी की थी पक्की सहेली

अमिताभ बच्चन जितने उम्दा कलाकार हैं. उतने ही हैंडसम और स्टाइलिश भी हैं. कहते हैं अमिताभ बच्चन की शख्सियत उनकी मां से मिली है.

Read Time: 2 mins
Share
खूबसूरती में मधुबाला और नर्गिस से कम नहीं थी अमिताभ बच्चन की मम्मी तेजी, इंदिरा गांधी की थी पक्की सहेली
खूबसूरती में बॉलीवुड हीरोइन्स को भी मात देती थीं अमिताभ बच्चन की मम्मी
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन जितने उम्दा कलाकार हैं. उतने ही हैंडसम और स्टाइलिश भी हैं. कहते हैं अमिताभ बच्चन की शख्सियत उनकी मां से मिली है. और, जब आप तेजी बच्चन को जानेंगे तो ये बात सौ फीसदी सच लगेगी. तेजी बच्चन सिर्फ बिग बी की मां नहीं थीं. बल्कि अपने जमाने की असली स्टाइल आइकन भी मानी जाती  थीं. उनका अंदाज, उनका कॉन्फिडेंस और उनका रॉयल ठाठ, सब कुछ किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था. कहा जाता है कि जब तेजी जी किसी महफिल में जाती थी तो बाकी सब बस उन्हें ही देखते रह जाते. उनकी मुस्कुराहट में वो नूर था. जो किसी कैमरे की लाइट से भी ज्यादा चमकदार लगता था.
 

सादगी में छिपी थी उनकी रॉयल खूबसूरती
तेजी बच्चन का जन्म लायलपुर में हुआ था. जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है. बचपन से ही वो बेहद स्मार्ट, आत्मनिर्भर और मॉडर्न सोच रखने वाली थीं. उन्होंने अंग्रेजी की टीचर के तौर पर काम किया. लेकिन दिल में कला और संगीत के लिए खास जगह थी. उनका पहनावा सादगी भरा होता था. लेकिन उसे पहनने का अंदाज और सलीका ऐसा था जो किसी भी एक्ट्रेस या फैशनिस्टा पर भारी पड़ जाए.

उनसे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स में आप पढ़ सकते हैं कि उन्हें देखकर लोगों की क्या राय हुआ करती थी. लोग कहा करते थे  कि जब वो कलफदार साड़ी पहनकर निकलती हैं तो शालीनता और कॉन्फिडेंस साथ में लेकर चलती हैं.  
 

अमिताभ के व्यक्तित्व की असली प्रेरणा
तेजी बच्चन की जिंदगी हमेशा सादगी और संस्कारों से भरी रही. उन्होंने अपने पति, कवि हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर साहित्य और समाज दोनों में अपनी पहचान बनाई. अमिताभ बच्चन ने कई बार कहा है कि उनकी मां ही उनकी असली प्रेरणा थीं. वो हमेशा उन्हें सिखातीं थीं कि बेटा, नाम बड़ा बनाओ, लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए. तेजी बच्चन 2007 में इस दुनिया से चली गईं. लेकिन उनका ग्रेस, उनकी मुस्कान और उनका रॉयल ऑरा आज भी बच्चन परिवार और उनके चाहने वालों के दिल में जिंदा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teji Bachchan, Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Birthday Special, Amitabh Bachchan Mother Teji Bachchan, Teji Bachchan Indira Gandhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com