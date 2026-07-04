अमरनाथ यात्रा के पहले दिन दिखा चौंकाने वाला नजारा, श्रद्धालुओं से ज्यादा नजर आए घोड़े-खच्चर, वीडियो वायरल

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और देशभर से हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. इस बीच यात्रा के पहले दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दरअसल, वीडियो में आप देख सकते हैं कि यात्रा में श्रद्धालुओं से ज्यादा घोड़े और खच्चर दिखाई दे रहे हैं. जिनका इस्तेमाल यात्रियों को गुफा तक पहुंचाने के लिए किया जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को amarnath_yatra_ नाम से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वायरल वीडियो में एक जगह पहाड़ी पर भारी संख्या में घोड़े और खच्चर का झुंड नजर आ रहा है. वहीं कुछ घोड़े और खच्चर यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु के साथ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, वीडियो कब और किस जगह रिकॉर्ड किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

वायरल वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' बंद करो इनको जो खुद चल नहीं सकता वो इन जानवरों को क्यों तकलीफ देगा घर रहो'. दूसरे यूजर ने लिखा,'एक घोड़े के लिए हमेशा एक ही खास देखभाल करने वाला होना चाहिए.' वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए कहा कि 'प्लास्टिक न फेंकें और न ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करें.' एक अन्य यूजर ने लिखा,'ॐ नमः शिवाय'.

लोगों ने कमेंट में लिखा हर-हर महादेव

बता दें कि जहां कुछ लोग जानवरों के इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं, वहीं कई श्रद्धालुओं ने 'हर-हर महादेव' लिखकर यात्रा की शुभकामनाएं दीं. कुछ यूजर्स ने यह भी मांग की कि यात्रा में जानवरों और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी विचार किया जाना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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