ऑफिस नहीं... बेटे की मेहनत देख भावुक हुए माता-पिता, वीडियो वायरल

एक बेटे के लिए सबसे बड़ा गर्व तब होता है, जब वह अपने माता-पिता को अपनी मेहनत का फल दिखा सके. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक युवक अपने माता-पिता को बेंगलुरु स्थित Amazon के ऑफिस घुमाता नजर आ रहा है. माता-पिता के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लाखों लोग भावुक हो गए है.

गांव से शुरू हुआ सफर

इस वीडियो को thessyadav_ नाम से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. शैलेंद्र यादव ने बताया कि उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और बचपन भी एक छोटे शहर में बीता. उन्होंने लिखा कि अगर बचपन में किसी ने कहा होता कि एक दिन वह अपने माता-पिता को Amazon जैसे बड़े ऑफिस में घुमाएंगे, तो शायद उन्हें यकीन नहीं होता.

माता-पिता की मुस्कान बनी सबसे बड़ी खुशी

शैलेंद्र ने कहा कि बहुत से लोगों के लिए यह सिर्फ एक ऑफिस हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के लिए यह सपनों के सच होने जैसा पल था. उनके मुताबिक, सबसे खूबसूरत नजारा ऑफिस की इमारत नहीं, बल्कि माता-पिता के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी. उन्होंने कहा कि असली सफलता वही है, जिस पर आपके माता-पिता को गर्व हो.

लोगों को खूब पसंद आया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक यूजर ने लिखा, "आप पर गर्व है." वहीं दूसरे ने कहा, "यह हर मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है." कई लोगों ने इस पल को अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए कहा कि माता-पिता की खुशी किसी भी बड़ी नौकरी या ऑफर लेटर से कहीं ज्यादा कीमती होती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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