शिवपुरी में अदाणी समूह की ₹2500 करोड़ की डिफेंस फैक्ट्री, रोजगार व रक्षा उत्पादन को मिलेगी नई ताकत

मध्यप्रदेश का शिवपुरी जिला जल्द ही देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है. कोलारस क्षेत्र में अदाणी समूह द्वारा प्रस्तावित ₹2,500 करोड़ के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने जिले में विकास, रोजगार और औद्योगिक निवेश की नई उम्मीदें जगा दी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा परियोजना की घोषणा के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. यह संयंत्र केवल रक्षा उपकरणों के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा. प्रशासन का दावा है कि परियोजना से 2,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे शिवपुरी के विकास को नई गति मिलेगी.

शिवपुरी को मिली देश की बड़ी डिफेंस परियोजना

शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के जंक्शन के पास अदाणी समूह अत्याधुनिक डिफेंस फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है. करीब ₹2,500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह संयंत्र रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इसके माध्यम से भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आधुनिक उपकरणों का निर्माण किया जाएगा.

क्या बनेगा डिफेंस प्लांट में?

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस (Adani Defence & Aerospace) के पोर्टफोलियो और रक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं के अनुसार, शिवपुरी के इस रक्षा संयंत्र में भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक सैन्य उपकरण और उत्पाद तैयार किए जाने की योजना है.

स्मॉल आर्म्स और एडवांस असॉल्ट राइफल्स (Small Arms) : सेना और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ आधुनिक तकनीकों पर आधारित छोटे हथियार (Small Arms) तैयार किए जाएंगे.

अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें (Assault Rifles): विभिन्न कैलिबर की आधुनिक राइफलें और क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन.

लाइट मशीन गन्स (LMG) और स्नाइपर राइफल्स: सीमा पर तैनात जवानों के लिए लॉन्ग-रेंज सटीक मारक क्षमता वाली स्नाइपर और घातक मशीन गन्स.

पिस्तौल और सब-मशीन गन्स: कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्पेशल फोर्सेज के इस्तेमाल के लिए नेक्स्ट-जेन हैंडगन्स.

मिलिट्री-ग्रेड गोला-बारूद (Ammunition Complex)

इस फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के लिए गोला-बारूद की कमी को पूरा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति देने में काम आएगा. लघु कैलिबर कारतूस (Small Calibre Rounds): 5.56mm (इंसास/नेगेव राइफल्स के लिए), 7.62mm (एके-47 और एसआईजी सॉयर के लिए) तथा 9mm (पिस्तौल के लिए) राउंड्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन. मीडियम और लार्ज कैलिबर शेल: सैन्य वाहनों, ग्रेनेड लॉन्चर्स (UBGL) और एंटी-पर्सनल अभियानों के लिए इस्तेमाल होने वाले उच्च क्षमता वाले विस्फोटक गोले (HE) व ट्रैसर राउंड्स.

अनमैन्ड सिस्टम्स और काउंटर-ड्रोन तकनीक (Drones & Security Systems)

आधुनिक युद्ध शैली को देखते हुए अदाणी समूह अपने इस प्लांट में एयरोस्पेस और सर्विलांस तकनीकों का भी विस्तार कर सकता है. टोही और निगरानी ड्रोन (UAVs): सीमाओं की सुरक्षा और दुर्गम इलाकों में रेकी करने के लिए सटीक मानव रहित विमान (Drones). एंटी-ड्रोन सिस्टम (Counter-Drone Tech): दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही जाम या नष्ट करने वाली स्वदेशी तकनीक और जैमर्स का निर्माण संभव बताया जा रहा है.

यहां बनने वाले सभी हथियार और गोला-बारूद NATO (नाटो) और सख्त मिलिट्री-ग्रेड मानकों के परीक्षण (Quality Testing) से गुजरेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)हथियारों की फिनिशिंग और टेस्टिंग के लिए उद्योग 4.0 (Industry 4.0) के तहत रोबोटिक्स और AI पावर्ड ऑटोमेशन का उपयोग होगा.

लॉजिस्टिक्स सपोर्टकोटा और बॉम्बे-ग्वालियर हाईवे के जंक्शन पर होने के कारण तैयार हथियारों को देश की संवेदनशील सीमाओं या सेना के डिपो (Ordnance Depots) तक तत्काल भेजा जा सकेगा.

रक्षा विशेषज्ञों का मत

"अब तक भारत अपनी सेनाओं के गोला-बारूद और छोटे हथियारों के लिए काफी हद तक विदेशी आयातों या चुनिंदा सरकारी कारखानों पर निर्भर था. शिवपुरी में निजी क्षेत्र की इस ₹2,500 करोड़ की फैक्ट्री से न केवल भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि यह वैश्विक निर्यात (Export Market) के लिए भी एक बड़ा हब साबित होगी."

इस प्लांट की स्थापना से जहाँ देश की सीमाएं मजबूत होंगी, वहीं शिवपुरी के लगभग 2,000 स्थानीय तकनीकी युवाओं (ITI/डिप्लोमा धारकों) को देश सेवा के उपकरणों के निर्माण में सीधे हाथ बंटाने का गौरवपूर्ण अवसर मिलेगा.

शिवपुरी जिले का कोलारस क्षेत्र, जो अब तक अपनी बंपर टमाटर की खेती और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, अब देश के नक्शे पर एक बड़े 'डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब' के रूप में दर्ज होने जा रहा है. नेशनल हाईवे 27 और 46 के संगम (जंक्शन) पर बिखरी खामोशी जल्द ही आधुनिक रक्षा उपकरणों और गोला-बारूद के निर्माण की गूंज में बदलने वाली है. अदाणी समूह यहाँ ₹2,500 करोड़ के भारी-भरकम निवेश के साथ एक अत्याधुनिक डिफेंस फैक्ट्री स्थापित कर रहा है.

रणनीतिक लोकेशन: क्यों चुना गया कोलारस का यह जंक्शन

इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई जमीन भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. लॉजिस्टिक्स का महासंगम यह प्लांट NH-27 (कोटा-झांसी हाईवे) और NH-46 (ग्वालियर-बैतूल हाईवे) के क्रॉसओवर पर स्थित है. रक्षा उत्पादों, भारी सैन्य वाहनों और कच्चे माल के देशव्यापी परिवहन के लिए यह देश के सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी पॉइंट्स में से एक है.

सुरक्षा और गोपनीयता

रक्षा उत्पादन के लिहाज से यह इलाका सुरक्षित दूरी और बड़े औद्योगिक प्रदूषणों से मुक्त है, जो मिलिट्री-ग्रेड टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आदर्श माना जाता है.

रोजगार का मेगा बूस्टर; पलायन पर लगेगी रोक

शिवपुरी और आसपास के अंचल (ग्वालियर-चंबल) के युवाओं को रोजगार के लिए हमेशा दिल्ली, मुंबई या इंदौर का रुख करना पड़ता था. लेकिन इस फैक्ट्री के आने से जमीनी स्तर पर रोजगार का गणित पूरी तरह बदलने वाला है.

प्रत्यक्ष (Direct) रोजगार : लगभग 2,000 युवा इसमें स्थानीय इंजीनियरों, तकनीकी एक्सपर्ट्स, आईटीआई (ITI) और डिप्लोमा होल्डर्स को सीधे प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा.

अप्रत्यक्ष (Indirect) रोजगार10,000 से ज्यादा : ट्रांसपोर्टेशन, होटल-रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, और छोटे वेंडर्स (सप्लाई चेन) के रूप में स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे.

औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक बदलाव बदरवास का उदाहरण

ग्राउंड पर इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ कोलारस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव पूरे शिवपुरी जिले में दिखने लगा है. इसके समानांतर, शिवपुरी के बदरवास (बूढ़ा डोंगर) में 'अदाणी विकास केंद्र' (परिधान प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र) की शुरुआत हो चुकी है. 48,000 वर्ग फीट में फैले इस सेंटर में 600 से अधिक आधुनिक मशीनें हैं, जहाँ स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. रक्षा फैक्ट्री के आने से इस तरह के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को और गति मिलेगी.

जमीनी चुनौतियां और जनभावना

ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो स्थानीय लोगों और युवाओं में इस प्रोजेक्ट को लेकर भारी उत्साह है. जमीन अधिग्रहण और शुरुआती प्रशासनिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस स्तर के निवेश से रियल एस्टेट, स्थानीय बाजार और बुनियादी ढांचे (सड़क, बिजली, पानी) का स्तर रातों-रात सुधर जाएगा. स्थानीय युवाओं की मुख्य मांग यह है कि प्रत्यक्ष रोजगार में 'लोकल फर्स्ट' (स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता) की नीति अपनाई जाए और इसके लिए जिले के आईटीआई और कॉलेजों में डिफेंस-संबंधित विशेष स्किल कोर्स शुरू किए जाएं.

आत्मनिर्भर भारत' में शिवपुरी की हिस्सेदारी

यह केवल एक फैक्ट्री की स्थापना नहीं बल्कि शिवपुरी के औद्योगिक परिदृश्य का कायाकल्प है. जब यहाँ निर्मित रक्षा उत्पाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे, तो शिवपुरी का नाम देश की सुरक्षा फहरिस्त में गर्व से लिया जाएगा. ₹2,500 करोड़ का यह निवेश शिवपुरी को पिछड़ेपन के टैग से बाहर निकालकर मध्य प्रदेश के सबसे उभरते हुए औद्योगिक केंद्रों में खड़ा करने का दम रखता है.

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