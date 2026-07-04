क्या प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की राहें हो गई हैं जुदा, कपल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके फैंस ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला बदलाव देखा. कहा जा रहा है कि इस मशहूर टेलीविजन कपल ने एक-दूसरे को इस प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनकी शादी को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं. हालांकि प्रिंस या युविका में से किसी ने भी इस चर्चा पर कोई रिएक्शन नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इस कपल को पहले भी ऐसी अफवाहों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन हुई इस नई हरकत ने एक बार फिर फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दोनों के बीच सब ठीक है या इस कदम का गलत मतलब निकाला जा रहा है.

प्रिंस और युविका क्यों ट्रेंड कर रहे हैं?

अटकलों का यह नया दौर तब शुरू हुआ, जब फैंस को पता चला कि प्रिंस नरूला और युविका चौधरी अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. इस अप्रत्याशित कदम पर ऑनलाइन तेजी से चर्चा होने लगी और कई लोग सवाल उठाने लगे कि क्या यह कपल अपनी शादी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है. हालांकि, कुछ संकेत ऐसे भी हैं, जिनसे पता चलता है कि फैंस को जल्दबाज़ी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए. प्रिंस के इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी भी "प्रिंस युविका नरूला" नाम लिखा है, और न तो प्रिंस और न ही युविका ने एक-दूसरे के साथ वाली अपनी कोई फोटो या पोस्ट डिलीट या आर्काइव की है. इससे कई लोग सोच रहे हैं कि क्या अनफॉलो करना सिर्फ सोशल मीडिया पर किया गया एक अस्थायी कदम है.

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बिग बॉस से शादी तक लव स्टोरी

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी पहली बार 2015 में बिग बॉस 9 के दौरान मिले थे. रियलिटी शो के अंदर उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. बाद में वे टेलीविजन के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक बन गए. फैंस ने उन्हें "प्रिविका" (Privika) नाम दिया.

कई सालों तक डेटिंग के बाद प्रिंस और युविका ने 12 अक्टूबर 2018 को एक शानदार शादी समारोह में शादी की.

2024 में बेटी इलीन का स्वागत किया

प्रिंस और युविका ने IVF के जरिए अपने पहले बच्चे, बेटी इलीन नरूला का स्वागत किया. शुरुआत में कपल ने अपनी बेटी की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए उसका चेहरा सोशल मीडिया और पैपराजी से दूर रखने का फैसला किया.

प्रिंस और युविका के अलग होने की अफवाहें

पहली बार नहीं हैं, जब प्रिंस और युविका के अलग होने की अफवाहें उड़ी हैं. अफवाहों का पहला दौर युविका की प्रेग्नेंसी के दौरान शुरू हुआ, जब फैंस ने देखा कि वह प्रिंस के साथ रहने के बजाय अपनी मां के घर रह रही थी. इससे कई लोगों को लगा कि कपल अलग-अलग रह रहा है. बाद में युविका ने साफ किया कि वह प्रेग्नेंसी के दौरान बेहतर मेडिकल देखभाल के लिए और घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए कुछ समय के लिए वहां चली गई थीं.

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अक्टूबर 2024 में और अफवाहें तब उड़ीं जब ऑनलाइन झूठे दावे किए गए कि प्रिंस अपनी बेटी के जन्म के समय मौजूद नहीं थे क्योंकि उन्हें ड्यू डेट का पता नहीं था. बिना पुष्टि के भी ये खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं. 2025 के आखिर में प्रिंस का एक पर्सनल वीडियो ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद एक और गलतफहमी पैदा हुई थी.





