एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास पकड़े कंगारू का वीडियो हुआ वायरल, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Cute Kangaroo Holding A Boarding Pass At Airport: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कंगारू एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास पकड़े खड़ा दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक महिला और फ्लाइट अटेंडेंट के बीच बहस होती नजर आती है, जबकि कंगारू शांतिपूर्वक खड़ा रहता है, मानो उड़ान भरने की तैयारी कर रहा हो. इस अद्भुत दृश्य ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे.

Airline staff is not allowing this cute kangaroo to board the airplane,



the way he is holding the boarding pass and waiting to be scanned 🥺



