Year ender 2025: अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर AMU तक, साल 2025 में ये विश्वविद्यालय रहे विवादों में

Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन इस साल एजुकेशन फील्ड में कई विवादों ने जन्म लिया. देश की कई फेमस यूनिवर्सिटी जिनके कई कॉन्ट्रोवर्सी रहे. इन विवादों की प्रकृति आपराधिक जांच से लेकर धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों तक फैली हुई थी. जानिए उन बड़ें मुद्दों के बारे में जो इस साल काफी विवादों में रहे.

अल फलाह यूनिवर्सिटी (Al Falah University), फरीदाबाद

हरियाणा की यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2025 के अंत में सबसे बड़े और गंभीर विवादों के कारण देश भर में सुर्खियों में रही. नवंबर 2025 में, दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से जुड़े संदिग्धों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए थे. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जांच शुरू की.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)

AMU 2025 में कई आंतरिक और बाह्य कारणों से विवादों में रहा, जिनमें से कुछ की जड़ें दशकों पुरानी हैं. यह मुद्दा 2025 में भी अदालत में प्रमुखता से बना रहा. सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस जारी रही कि क्या AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है या नहीं. कोर्ट का अंतिम फैसला कई अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर भी प्रभाव डालेगा. फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी के लंच मेन्यू में 'बीफ बिरयानी' परोसे जाने की बात सामने आने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज आजकल चर्चा में है. दरअसल, इस साल 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. इस साल मुस्लिम समुदाय के 42 छात्रों ने एमबीबीएस की परीक्षा पास की है जबकि ग़ैर मुस्लिम छात्रों में सिर्फ़ आठ ही पास हुए हैं.

