मेस में परोसी गई चटनी में तैरता दिखा जिंदा चूहा, गुस्से से बौखलाए स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पर हाइजीन को लेकर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इन दिनों खाने से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको अंदर तक हिला देगा. दरअसल, वायरल हो रहा यह वीडियो एक मेस का है, जिसमें एक जिंदा चूहा तैरता नजर आ रहा है, जिसे देखकर खाना खाने वाले छात्रों के होश उड़ गए. एक ओर जहां चूहे को चटनी में इधर-उधर मंडराते देखकर स्टूडेंट्स गुस्से से बौखला गए. वहीं दूसरी ओर वीडियो वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर हाइजीन को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई है.

खाने में मंडराता दिखा जिंदा चूहा (Rat Found Alive in chutney)

वायरल हो रहा यह वीडियो हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTUH) के हॉस्टल का बताया जा रहा है, जिसमें हॉस्टल की बड़ी लापरवाही को देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. बता दें कि, यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को हॉस्टल के मेस में ये खाना परोसा जा रहा था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, चटनी से भरे बर्तन के अंदर जिंदा चूहा बाहर निकलने के लिए उछल कूद मचा रहा है. कहा जा रहा है कि, हॉस्टल के मेस में 8 जुलाई को परोसी गई चटनी में चूहा पाया गया था, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो

Rat in the "Chutney" in the JNTUH SULTANPUR.

What hygiene maintenance by the staff members is in a mess.@FoodCorporatio2 @examupdt @ABVPTelangana @NtvTeluguLive @hmtvnewslive @TV9Telugu @htTweets @KTRBRS @DamodarCilarapu @PawanKalyan @JanaSenaParty @Way2NewsTelugu pic.twitter.com/Es7bGLzRdP