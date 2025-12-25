Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, एक बार जमा करें पैसा, सिर्फ ब्याज से होगी करीब ₹2 लाख की कमाई!

Post Office Best Scheme: आज के समय में जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है,तब लोग ऐसे ऑप्शन तलाशते हैं जहां रिस्क न हो और कमाई पक्की हो. अगर आप ऐसे इनवेस्टमेंट ऑप्शन (Best Investment Option) की तलाश में हैं जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और तय समय के बाद शानदार रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) आपके लिए काम की साबित हो सकती है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office TD Scheme) उन्हीं भरोसेमंद योजनाओं में से एक है,जिसमें एक बार पैसा जमा करने पर सालों तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती और मैच्योरिटी पर अच्छा अमाउंट मिल जाता है. जानिए इस स्कीम की ब्याज दरें, मैच्योरिटी पीरियड और निवेश का पूरा तरीका...

क्यों भरोसेमंद है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम पूरी तरह सरकार के सपोर्ट वाली योजना (Government Savings Scheme) है. इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता. यही वजह है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग (Retitement Schemes) करने वाले लोग या फिर सेफ रिटर्न चाहने वाले निवेशक इस स्कीम को पसंद करते हैं. यहां निवेश करने पर आपको तय ब्याज मिलता है, जिससे कमाई का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है.

अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं अवधि

इस स्कीम की एक खास बात यह है कि इसमें निवेशक अपनी सुविधा के हिसाब से समय चुन सकता है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए खाता खोला जा सकता है. हर अवधि के लिए ब्याज दर अलग होती है, जिससे निवेशक अपने गोल और जरूरत के मुताबिक सही ऑप्शन चुन पाता है.

इस स्कीम में कितना मिलता है ब्याज?

फिलहाल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office TD interest Rates 2025) पर 1 साल के लिए 6.9 फीसदी, 2 साल के लिए 7 फीसदी, 3 साल के लिए 7.1 फीसदी और 5 साल के लिए 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. इनमें सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्कीम 5 साल की होती है, क्योंकि इसमें ब्याज दर सबसे ज्यादा मिलती है और रिटर्न भी बेहतर बनता है.

कैसे होगी ब्याज से करीब ₹2 लाख की कमाई?

अगर कोई निवेशक पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए 4.5 लाख रुपये जमा करता है, तो 7.5 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर उसे करीब 6,52,477 रुपये मिलते हैं. यानी इस निवेश पर लगभग 2,02,477 रुपये सिर्फ ब्याज से कमाए जा सकते हैं. यही वजह है कि सुरक्षित कमाई चाहने वाले लोग इस स्कीम में तेजी से निवेश कर रहे हैं.

टैक्स बचत का भी मिलेगा फायदा

इस स्कीम का एक बड़ा फायदा टैक्स से जुड़ा हुआ है. अगर आप 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं, तो आयकर के नियमों के तहत 80C में टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. यानी यहां निवेश करके आप सुरक्षित रिटर्न के साथ टैक्स बचत (Tax Saving Investment) भी कर सकते हैं.

कौन-खोल सकता है खाता ?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरह से खाता खोला जा सकता है. इसमें निवेश की शुरुआत सिर्फ 1 हजार रुपये से की जा सकती है और इसमें अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. मतलब साफ है कि जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे, उतना बेहतर रिटर्न मिलेगा.

जो लोग रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, जिनका पैसा सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है और जो तय समय में तय कमाई चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक मजबूत विकल्प है.

