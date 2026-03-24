चोरी हुए 7 कुत्तों ने किया कमाल! चोरों से भागकर 17 किमी चलकर खुद लौट आए घर, दिल छू लेगी ये कहानी

चीन से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां चोरी हुए 7 कुत्तों ने मिलकर 17 किलोमीटर का सफर तय किया और अपने घर वापस पहुंच गए. बताया जा रहा है कि ये कुत्ते एक ही गांव के थे और इन्हें कुछ चोर उठा ले गए थे. लेकिन, मौका मिलते ही ये सभी कुत्ते भाग निकले और खुद ही अपने घर का रास्ता ढूंढने लगे.

17 किमी का लंबा सफर, साथ नहीं छोड़ा

16 मार्च को एक राहगीर ने इन कुत्तों का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वे सड़क पर एक साथ चलते नजर आए. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कुत्ते करीब 17 किमी तक चले. उन्होंने रास्ते में हाईवे, खेत और खुले इलाके पार किए, लेकिन एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. सबसे खास बात यह रही कि एक Corgi कुत्ता इस ग्रुप को लीड कर रहा था और बार-बार पीछे मुड़कर देखता था कि सभी साथी ठीक हैं या नहीं.

घायल साथी की भी की मदद

इस सफर के दौरान एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता घायल था, जिसे बाकी कुत्तों ने बीच में रखा और उसकी सुरक्षा की. इस टीम में रिट्रीवर्स, लैब्राडोर और एक पेकिंगीज़ भी शामिल थे. सभी कुत्ते एकजुट होकर चलते रहे और किसी बाहरी मदद को स्वीकार नहीं किया. कुछ वॉलंटियर्स इन कुत्तों पर नजर रखे हुए थे. 19 मार्च तक सभी 7 कुत्ते सुरक्षित अपने मालिकों के पास पहुंच गए. बताया गया कि ये सभी कुत्ते पहले से साथ रहते थे, इसलिए उनके बीच अच्छा तालमेल था, जिसने उन्हें इस मुश्किल सफर में मदद की.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping their captors and making their way home



The group is believed to have travelled around 17 km together led by a corgi across highways and fields pic.twitter.com/WylRTMWnwU — Dexerto (@Dexerto) March 23, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कुत्तों की वफादारी और टीमवर्क की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. वहीं, दूसरे ने इसे होमवर्ड बाउंड की वास्तविक जीवन यात्रा बताया.

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