विज्ञापन
विशेष लिंक

10वीं में 52% अंक, IIT में 3 बार फेल, 12 साल की जद्दोजहद के बाद SDM बने राहुल सिन्हा, बोले- जब जागो तभी सवेरा है

10वीं में 52% अंक लाने वाले और IIT में तीन बार असफल होने के बाद भी हार न मानने वाले SDM राहुल सिन्हा का प्रेरणादायक वीडियो वायरल हो रहा है.उन्होंने बताया कि सफलता देर से सही, लेकिन मिलती जरूर है.

Read Time: 2 mins
Share
10वीं में 52% अंक, IIT में 3 बार फेल, 12 साल की जद्दोजहद के बाद SDM बने राहुल सिन्हा, बोले- जब जागो तभी सवेरा है
12 साल की जद्दोजहद के बाद SDM बने राहुल सिन्हा

SDM Rahul Sinha Inspirational Journey: SDM राहुल सिन्हा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा में उन्हें केवल 52% अंक मिले थे. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और IIT की परीक्षा तीन बार दी, लेकिन हर बार असफल रहे.  फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा.

 IIT में नाकामी के बाद भी नहीं छोड़ा हौसला

राहुल सिन्हा ने बताया कि IIT में बार-बार असफल होने के बाद उन्होंने जीवन में दिशा खो दी थी. 12 साल तक उन्होंने अलग-अलग काम किए, संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य से नज़र नहीं हटाई. उनका कहना है कि “अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है.

12 साल का संघर्ष और BPSC से मिली मंज़िल

लगातार कोशिशों और असफलताओं के बाद आखिरकार राहुल सिन्हा ने BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) परीक्षा पास की. यह उनके 12 साल के संघर्ष का नतीजा था. आज वे SDM (Sub-Divisional Magistrate) के पद पर कार्यरत हैं और युवाओं को कभी हार न मानने की प्रेरणा दे रहे हैं.

देखें Video:

“जब जागिए तभी सवेरा है”, सफलता का असली मंत्र

अपने वायरल वीडियो में राहुल सिन्हा कहते हैं, “जब जागिए तभी सवेरा है। जीवन में कभी भी देर नहीं होती.अगर आप आज से मेहनत शुरू करते हैं तो कल सफलता जरूर मिलेगी. उनका यह संदेश लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहा है.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार और सम्मान

राहुल सिन्हा का वीडियो सोशल मीडिया मीडिया पर वायरल हो चुका है. यूजर्स उन्हें “रियल मोटिवेशन” कह रहे हैं. कई लोग उनकी कहानी से खुद को जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं-“सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं.

यह भी पढ़ें: ये पैसा हर किसी के नसीब में नहीं होता! बच्ची को कांपते हाथों से दादी मां ने दिया नेग, Video देख भर आएंगी आंखें

यूट्यूबर ने दोहराया टॉम क्रूज़ का खतरनाक Mission Impossible वाला स्टंट, उड़ते विमान से लटककर पूरा किया चैलेंज

काम से थककर लौटे पिता को मिली बेटे के CA बनने की खुशखबरी, गले लगकर ऐसे रोए दोनों, Video ने सबको रुला दिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SDM Rahul Sinha, Motivational Story, Success Story
Get App for Better Experience
Install Now