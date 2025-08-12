खत्म हुआ इस भारतीय स्टार क्रिकेटर का करियर !  टीम इंडिया की नई रणनीति नहीं बैठ रहे फिट

Is this the end for Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. भारत और इंग्लैंड सीरीज के बाद क्या उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी होगी. इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद इंजरी की वजह से एक साल से अधिक समय तक क्रिकेट से दूर रहे. फिट होने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेला. उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसी वजह से उन्हें टी20 और फिर वनडे फॉर्मेट में जगह दी गई. वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पाई है.

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तीन ऐसे मौके थे, जब शमी की टेस्ट में वापसी हो सकती थी. लेकिन चाहे फिटनेस का कारण रहा हो या युवाओं को अधिक मौके देना, शमी भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए. हाल के मैचों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने युवा तेज गेंदबाजों को अहमियत दी है. बता दें कि बीसीसीआई ने स्टार पेसर को साफ-साफ बता दिया है कि टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें इसी महीने शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में फिटनेस के साथ-साथ फॉर्म भी दिखाई होगी. यहां नई बात फॉर्म है.

एशिया कप में चयन होना मुश्किल, छोटे फॉर्मेट में भी वापसी न के बराबर

आकाश दीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के आने से मोहम्मद शमी के लिए छोटे फॉर्मेंट में भी वापसी मुश्किल नजर आ रही है, सितंबर में एशिया कप खेला जाने वाला है. ऐसे में एशिया कप के लिए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं.

एशिया कप के लिए संभावित दावेदार:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में क्या होगा ?

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को वनडे और टी-20 सीरीज खेलेनी है. ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं. ऐसे में क्या इस दौरे पर शमी की वापसी होगी. लेकिन जिस तरह से हाल के समय में भारतीय मैनेजमेंट ने युवा तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है उसे देखते हुए शमी का इस दौरे पर भी चयन होना मुश्किल है. वैसे, रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलते रहने की सलाह जरूर दी है लेकिन टीम इंडिया में अब कंपटीशन काफी ज्यादा है, उसे देखते हुए उनका चयन होना न के बराबर है. वैसे भी कोच गंभीर अब युवा खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया को आगे ले जाते हुए देखना चाह रहे हैं.

यही कारण हाल के समय में युवाओं को मौका मिला और उन्होंने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की. आकाश दीप ने बर्मिंघम टेस्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने द ओवल टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाईय कृष्णा ने तीन टेस्ट में 14, आकाश दीप ने 3 टेस्ट में 13 विकेट लिए। बुमराह और सिराज टेस्ट में लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज ने 5 मैचों में 23 विकेट लिए, जो सीरीज में सर्वाधिक रहे। वहीं बुमराह ने भी 3 मैच में 14 विकेट लिए.

सवाल ये है जसप्रीत बुमराह, सिराज की मौजूदगी और आकाश दीप और कृष्णा के चमकदार प्रदर्शन के बाद क्या अब भी शमी की टेस्ट टीम या फिर छोटे फॉर्मेट में वापसी संभव है?

क्या होगा कोहली और रोहित का ?

दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है. अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की सीरीज में होगा.

बीसीसीआई में एक विचार यह है कि इस जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए भारत ‘ए' के लिए खेलने के लिए बोला जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया की ‘ए' टीम कानपुर में 30 सितंबर, तीन अक्टूबर और पांच अक्टूबर को तीन लिस्ट ‘ए' मैच खेलेगी.

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे.

युजवेंद्र चहल का क्या होगा ?

इसके अलावा एक और क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी को लेकर लगातार मेहनत कर रह रहे हैं. वह खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हैं. चहल काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. चहल 2023 के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. .वह 2024 टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्‍य थे लेकिन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. ऐसे में कहीं न कहीं अब टीम मैनेजमेंट उनसे आगे निकले की सोच रहा है. इन सबके बाद भी चहल ने अभी भी वापसी की आस नहीं छोड़ी है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल 2025 काउंटी चैंपियनशिप क्रिकेट सीजन के लिए नॉर्थम्पटनशायर की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वहां उन्होंने अपनी गेंदबाजी से जादू बिखेरा है.

मनीष पांडे का भी करियर खत्म

इसके अलावा मनीष पांडे ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो गया है. मनीष पांडे ने 2015 में डेब्यू किया था. अबतक पांडे ने 39 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 44.31 औसत और 126.15 की स्ट्राइक रेट से 709 रन बनाए हैं. पांडे टीम इंडिया के लिए कभी भी नियमित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे.

