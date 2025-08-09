रक्षाबंधन पर शख्स ने पत्नी और दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली

दिल्ली के करावल नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है. करावल नगर में ट्रिपल की इस वारदात को रक्षाबंधन के दिन अंजाम दिया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी है.

पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी शख्स मौके से फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर बताया है कि इस का बात की काफी आंशका है कि आरोपी ने कर्ज के बोझ की वजह से इस घटना को अंजाम दिया हो. हालांकि, इस हत्याकांड के कारणों का पता आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही चल पाएगा.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स का नाम प्रदीप है. उसने अपनी पत्नी और पांच और सात साल की दो बेटियों की पहले हत्या की और बाद में शवों को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है.