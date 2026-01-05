विज्ञापन
ऐसा अनोखा क्रूज...जहां कपड़े पहनना मना है, सारे नियम जानकर चौंक जाएंगे आप

सोचिए...समंदर, नीला आसमान और एक लग्जरी क्रूज, लेकिन बिना कपड़ों के...सुनने में अजीब लगे, मगर ये हकीकत है. दुनिया में एक ऐसा क्रूज शिप है जहां न्यूड रहना आजादी की निशानी माना जाता है, न कि सनसनी. इसके नियम, किराया और सोच..सब कुछ बेहद अलग हैं.

ऐसा अनोखा क्रूज...जहां कपड़े पहनना मना है, सारे नियम जानकर चौंक जाएंगे आप
समंदर में बेपर्दा सफर! इस क्रूज पर कपड़े पहनना है नियमों के खिलाफ

Unique Cruise Ship Rules: दुनिया की अजीबो-गरीब यात्राओं में 'नैकेड क्रूज शिप' भी शामिल है. अमेरिका की ट्रैवल कंपनी Bare Necessities Tour & Travel ऐसे क्रूज का संचालन करती है, जिसे 'The Big Nude Boat' कहा जाता है. यह क्रूज उन लोगों के लिए है जो खुद को प्रकृतिवादी (Naturist) मानते हैं और बिना कपड़ों के सहज जीवन जीना पसंद करते हैं. यहां नग्नता को अश्लीलता नहीं, बल्कि सामान्य जीवनशैली माना जाता है.

कितना महंगा है ये न्यूड सफर? (Cost of Nude Cruise Journey)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस क्रूज की टिकट कीमत करीब 13,000 से 50,000 डॉलर तक जाती है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 13 लाख से 43 लाख रुपये. करीब 968 फुट लंबा यह लग्जरी जहाज यात्रियों को 11 दिनों तक कैरिबियन सागर की सैर कराता है. ज्यादातर समय यात्रियों को बिना कपड़ों के ही रहना होता है.

न्यूड है, पर बेनियम नहीं (Strict Rules on a Nude Ship)

यहां आजादी के साथ सख्त कायदे-कानून भी हैं. स्विमिंग, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के दौरान न्यूड रहना सामान्य है, लेकिन डिनर और लंच के वक्त कैफेटेरिया में कपड़े पहनना अनिवार्य है. साफ-सफाई और सम्मान को सबसे ऊपर रखा जाता है. एक खास नियम सिर्फ पुरुष यात्रियों पर लागू होता है. भावनाओं और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण. किसी को छूना, घूरना या असहज महसूस कराना सख्त मना है.

गलत सोच वालों के लिए नहीं है ये जगह (Not a Swinger Experience)

कंपनी साफ कहती है कि यह क्रूज किसी भी तरह का स्विंगर या सेक्स टूरिज्म नहीं है. यहां सहमति के बावजूद सार्वजनिक रूप से अनुचित व्यवहार की इजाजत नहीं. मकसद सिर्फ इतना है...बिना जजमेंट, बिना शर्म के खुद को स्वीकार करना. आज जब बॉडी शेमिंग और सोशल प्रेशर आम है, ऐसे क्रूज लोगों को खुद से मोहब्बत करना सिखाते हैं. यह खबर बताती है कि दुनिया में आजादी और सम्मान की परिभाषा कितनी अलग हो सकती है.

